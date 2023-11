Díky těmto 4 tipům zapomenete na stres a váš vztah se znatelně posílí! Olej, voda, hry a sladké!

Foto: www.e-kondomy.cz

Co říkáte na to, že byste tento rok před Vánoci a koncem roku, nezažívali tolik stresu a naopak si užili spoustu vzrušujících chvil? Máme pro vás 4 tipy, jak toho dosáhnout – snadno – rychle – levně:

Dopřejte si masáž!

Masáž uvolní napětí a sníží stres. Vzpomeňte si, jak se vždy po masáži cítíte – odpočatí a klidní! Proto si dopřejte masaáž ve dvou – vzájemně. Ale klidně i o samotě! A s tím vám pomohou masážní pomůcky. Pokud jste dáma, sáhněte po silné masážní hlavici a pánové zase ocení masážní návleky.

Voda je lék.

Není nic lepšího, než po náročném dni skončit ve vaně plné vody anebo si prostě jen stoupnout pod proud teplé sprchy. A víte, že ve vaně či sprše se dají dělat i jiné věci, než se jen koupat? Doporučujeme nevynechat koupelové oleje a vodotěsné hračky pro dospělé – potápějící parník, tam rozhodně nenajdete.

Zdroj: www.e-kondomy.cz

Co takhle hra místo filmu?

Komunikace a chvilky strávené s partnerem jsou k nezaplacení. Věděli jste, že na trhu existuje celá řada vzrušujících her, při kterých se nejen nasmějete, ale i o sobě a druhém mnoho zjistíte, prožijete žhavé chvilky i vyzkoušíte něco nového? Sáhnete po kartách, kostkách či nějaké deskovce? Inspirovat se můžete ZDE, kde najdete hry pro dospělé již od 49 Kč!

Zdroj: www.e-kondomy.cz

Více než příjemná chuť!

Jak asi víte, sladké je na nervy jako dělané. Chuť sladkého je totiž příjemná pro většinu lidí - co si ji ale ještě více zpříjemit? Sáhněte po sladkém spodním prádle! Toto prádlo tedy nedoporučujeme nosit místo prádla klasického, ale na večerní hrátky je prostě ideální! V nabídce najdete jedlé prádlo pro ženy i muže. Anebo si můžete udělat třeba těstoviny ve tvaru pánského přirození či ochutnat kamasutra želé bonbonky. Sexy dobroty najdete na www.e-kondomy.cz

Zdroj: www.e-kondomy.cz

Závěrečný tip:

Adventní kalendář pro dospělé

Ano, i dospěláci mají své adventní kalendáře – ovšem místo čokoládek si každý den vybalít nějakou pomůcku či doplněk. Co víc dodat? Mrkněte se na nabídku adventních kalendářů pro dospělé sami: adventní kalendáře 2023.

Zdroj: www.e-kondomy.cz

Věříme, že jsme vás inspirovali. A ještě více inspirace a vše pro vaši lásku najdete na www.e-kondomy.cz, kde platí i slevový kód DENIK na všechno zboží – i na to již zlevněné! Balíček vám vždy dorazí zcela diskrétně, bez log a označení e-shopu a to většinou již do druhého dne. A při nákupu nad 850 Kč máte dopravu zdarma. Tak si ten konec roku udělejte hezký!