Milovníci cykloturistiky čím dál častěji vyrážejí na dovolenou na kole na jižní Moravu. Tato relativně rovinatá krajina je pro cyklovýlety jako stvořená. A také je pro cyklisty poměrně snadné někde zastavit a pokochat se třeba krajinou vinohradů, prohlédnout si vinařské moderní stavby nebo historické sklepy a v neposlední řadě také nějaké dobré moravské víno ochutnat. Necháte se tedy zlákat spojením vinařské a cyklo turistiky? Hlavně ale opatrně a s rozumem.

Dlouhodobě populární cykloturistika a stále oblíbenější vinařská turistika daly vzniknout nespočtu vinařských stezek a cyklostezek. Na jižní Moravě se jich nachází už zhruba 1200 km, takže projet je za jedinou sezonu by dělalo problém i leckterému profesionálnímu cyklistovi. Hlavním smyslem cyklotoulek krajem vína ale nikdy nebude polykání kilometrů, je jím potěšení z nevšední krásy krajiny plné vinohradů, která lze v tekuté formě navíc také ochutnat. Kam tedy můžete za moravským vínem vyrazit na kole? Tyto čtyři trasy vám dopřejí poznání většiny vinařské jižní Moravy.

Na kole kolem Znojma

Délka: 51,7 km

Znojmo je vinařským centrem Moravy a jedním z nejkrásnějších historických měst naší země. Zároveň je také ideálním startem pro výpravu na kole po Znojemsku. Jakmile vyjedete z města směrem na jihozápad, hned vás přivítá známá vinařská obec Nový Šaldorf s více než 180 vinnými sklípky. Za Konicemi vjedete na lesní a polní cestičky s krásným výhledem na vinohrady a celý kraj. Poté vás čeká nejkrásnější lesní pasáž cesty se sjezdem až ke slavné vinici Šobes. Dále trasa vede do další věhlasné vinařské obce Šatov s unikátním Malovaným sklepem. Při výjezdu ze Šatova stojí ještě za zmínku historický Areál čs. opevnění a železné opony s možnou prohlídkou pěchotního srubu. Těsně podél státní hranice pak dojedete do půvabné a rozlehlé sklepní uličky ve Chvalovicích, kde můžete navštívit místní vinaře. Odtud se už můžete obrátit zpátky na Znojmo a věnovat pár chvil prohlídce tohoto města.

Na kole kolem Mikulova

Délka: 62,1 km

Mikulov je nejen perlou středověké architektury, ale zároveň vyhlášeným městem vína se 440 ha vinic v okolí města. Rájem je hlavně pro méně trénované cyklisty nebo rodiny s dětmi. Všem náročnějším stoupáním se zde totiž můžete snadno vyhnout. Pokud máte rádi historickou vinařskou architekturu, po cestě si jí opravdu užijete. Po pár kilometrech směrem na západ můžete udělat odbočku do vinařské obce Březí se sklepními koloniemi. Další lokalitu starých sklípků si vychutnáte za obcí Dobré Pole. Mezi vinicemi sjedete do Nového Přerova, kde se můžete občerstvit na stylové farmě Jáňův dvůr. Vzápětí už vás uvítají Novosedly, které patří k „vinařským baštám“ Mikulovska a kde určitě najdete nějaký otevřený sklípek. V Brodě nad Dyjí si prohlédněte sklepní areál Městečko s více než 150 malebnými sklípky. Cesta pokračuje podél impozantní vodní nádrže Nové mlýny do Pasohlávek. Další kilometry vedou po břehu nádrže nádhernou přírodní rezervací až do Strachotína. Na druhé straně nádrže nás uvítají Dolní Věstonice proslavené Věstonickou Venuší. Tady můžete pokračovat do vinařské obce Perná pod Pálavskými vrchy. Právě na zdejších vinicích se rodí jedny z nejproslulejších vín celé Moravy. A zpět do Mikulova je to odsud už jen pár kilometrů.

Na kole kolem Velkých Pavlovic

Délka: 65,4 km

Modré hory leží v samém srdci jižní Moravy a jsou nejteplejší oblastí České republiky, což révě svědčí, a proto se zde skvěle daří hlavně červeným vínům. Už samotné slovo „hory“ ale napovídá, že projet všechny zdejší krásné a vyhlášené vinařské obce chce trochu více energie. Začít se dá třeba ve Velkých Pavlovicích, které zaujmou moderní vinařskou uličkou Opilé sklepy, kde se můžete i ubytovat. Za návštěvu určitě stojí i Šlechtitelská stanice vinařská, která spoluvytvářela historii moravského vinařství i díky zde vyšlechtěné odrůdě André. Celou trasu si pak prohlédnete z nedaleké rozhledny Slunečná. Pokud se chcete vyhnout několika stoupáním, můžete to od Slunečné vzít po cyklostezce přímo do Bořetic. Lákavou bořetickou atrakcí je Svobodná spolková republika Kraví hora, čistě vinařský recesistický stát nadšeně otevřený přespolnímu cestovnímu ruchu. Následující zastávkou je Kobylí, kde nevynechejte muzeum s vinařskou expozicí. Odsud vystoupáte na nejvyšší bod trasy, na Vrbici. Zdejší unikátní historické sklepy, zapuštěné do svahu v několika patrech nad sebou, patří k nejpůsobivějším zážitkům celé Moravy. V nedalekých Čejkovicích, kterým vévodí majestátný zámek, pak můžete navštívit rozsáhlé Templářské sklepy. Odsud se vydejte určitě do největší vinařské obce u nás, do Velkých Bílovic a pak už zpět do Pavlovic.

Na kole kolem Bzence

Délka: 61,7 km

Slovácká vinařská podoblast není ve srovnání s Mikulovskem nebo Znojemskem u milovníků vína a cyklistiky tolik probádanou destinací, ale o to více je toho zde k objevování. Odstartovat můžete ideálně v samotném Bzenci. Kolem půvabné sklepní uličky V Barákách vyjedete na kole po silnici směrem na jih. První zastávkou bude zámek a skanzen ve Strážnici s rozsáhlým souborem vinohradnických staveb. Sjedete ke známému Baťovu kanálu, podél kterého dojedete až do Petrova, kde se nachází vinařský klenot této cesty, areál vinných sklepů Plže. Jde o jedny z nejstarších a určitě i nejkrásnějších staveb lidové architektury na našem území. Těsně podél československé hranice dojedete do Ratíškovic, kde si můžete pro změnu zašlapat i na historické železniční drezíně. Další sklepní uličku si nenechte ujít za vinařskou obcí Vacenovice. Silným zážitkem je určitě návštěva státního zámku v Miloticích, který je právem nazýván „barokní perlou jižní Moravy“. Za obcí Vlkoš vystoupáte do kopce, kde je jedna z nejkrásnějších sklepních kolonií Slovácka. Podél hlubokých borových lesů pak dojedete po parádní cyklostezce do Vracova. Odsud už zpět do Bzence, kde můžete výlet zakončit ochutnávkou místních vín.

