Srdečně zveme všechny milovníky vážné hudby do Berouna na koncerty v rámci 42. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Talichův Beroun 2024.

Foto: Město Beroun

Program: 1.10. 19:00, KD Plzeňka, 390 Kč

Zahajovací koncert: Jihočeská filharmonie, Jan Talich (dirigent), Tomáš Jamník (violoncello) 8.10. 2024 v 19:00, KD Plzeňka, 290 Kč

Pocta České hudbě: Jan Mráček (housle), Lukáš Klánský (klavír) 15. 10. 2024 v 19:00, KD Plzeňka, 290 Kč

Jiří Rajniš (baryton) a jeho Napolitan Quartet 22. 10. 2024 v 19:00, KD Plzeňka, 390 Kč

Perly klasické a filmové hudby: Komorní orchestr českého rozhlasu 29.10. 2024 v 19:00, KD Plzeňka, 290 Kč

Pocta České hudbě: Tartini Quartet (Slovinsko) 5.11. 2024 v 19:00, KD Plzeňka, 390 Kč

Pražský komorní orchestr a Anna Paulová (klarinet) 24. 11. 2024 v 19:00, Komunitní centrum Sv. Ludmily, Tetín, 190 Kč

Epilog - Viento Marero Duo: Michaela Meca (flétna), Jiří Meca (kytara)

Předprodej v MIC Beroun a síti Ticketportal bude zahájen 1. 9.

Rezervované abonentní vstupenky je možné vyzvednout v MIC 16. 9., poté budou uvolněny do předprodeje. Cena abonentní vstupenky: 890 Kč, ZTP 100 Kč, Děti do 15 let 50 Kč

Zdroj: Město Beroun

Město Beroun vyhlašuje 2. ročník video soutěže Hudbou životem

"Fantazii se meze nekladou, inspirujte se Vltavou!"

U příležitosti Roku české hudby vyhlásila Rada města Beroun ve spolupráci s Talichovým Berounskem, z.ú. již 2. ročník video soutěže Hudbou životem v kategoriích 1. a 2. stupeň ZŠ a SŠ. Letošním tématem je kreativní a originální zpracování nebo jen inspirace symfonickou básní Vltava z cyklu Má Vlast Bedřicha Smetany. Soutěžní krátká videa o délce do 3 minut je možné zasílat do 7. 10. na email kultura1@muberoun.cz. Divácké hlasování proběhne v termínu 8. 10. - 14. 10. 2024. Výsledky soutěže budou vyhlášeny v rámci koncertu MHF Talichův Beroun 15. října 2024 v KD Plzeňka Beroun. Neváhejte a zapojte se do soutěže o zajímavé ceny s hudební tématikou.

Zdroj: Město Beroun

Více informací na www.talichuvberoun.com