Prodejce outdoorového vybavení 4camping slaví 11. narozeniny. Na zákazníky čekají dárky při nákupech, slevy a mnoho dalšího. Firma také přesunula svůj sklad do Pardubic. Nový sklad přinese větší kapacitu a lepší logistickou dostupnost pro české i evropské trhy.

V rámci oslav 11. narozenin si firma připravila celou řadu akcí a výhod pro své zákazníky. Již od 10. října získají všichni možnost nakoupit nové i zlevněné zboží po celý týden s dodatečnou slevou 11 %, při nákupu na prodejně čeká na zákazníky u nákupů nad 3 000 Kč dárek. „Rozhodli jsme se v rámci narozenin potěšit naše zákazníky dárkem na výdejně a kupónem ve výši počtu let na trhu,“ prozradil Ondřej Žák, CEO firmy.

Nový sklad firmy 4camping se nachází v Pardubicích, má rozlohu 9800 m2 podlahové plochy. Kapacitu dále navyšuje mezanin, který jde celkem do čtyř pater. Aktuálně v něm pracuje 50 lidí. „Nové pracovníky skladu jsme sehnali velmi rychle, potěšilo nás, že je o práci u nás v Pardubicích zájem. Nový sklad nám značně zjednoduší zásobovací možnosti nejen pro prodejny v Česku, ale i pro ty v zahraniční na Slovensku, v Maďarsku, Chorvatsku, na Ukrajině, v Bulharsku a Rumunsku,“ řekl Jakub Mráz, šéf logistiky 4camping.

Vše bylo stěhováno za provozu, včetně odbavování nových objednávek, do práce v novém skladu se zapojili úplně všichni, včetně managementu společnosti. „Zadání bylo jasné – přestěhovat vše za plného provozu, minimalizovat dopad na zákazníky a vše stihnout kvůli nákladům do měsíce. Byl to těžký úkol, ale s nasazením všech zúčastněných se nám ho povedlo splnit,“ doplnil Jakub Mráz. Vedle skladu má být v brzké budoucnosti otevřena i nová prodejna.

Tým 4campingu stojí za značkami jako ZULU outdoor nebo Warg. Prodává nejen v Česku ale i na Slovensku, v Maďarku, Chorvatsku, Bulharsku, Rumunsku a Ukrajině. Zakládá si na prozákaznickém přístupu, za který pravidelně získává ocenění ShopRoku.

O 4camping:

4camping je prodejcem turistického, outdoorového a kempingového vybavení. Vedle e-shopu provozuje 19 vlastních prodejen ve velkých městech v Česku, na Slovensku a v Maďarsku. Dále pak horolezeckou speciálku, showroom předstanů ke karavanům a obytným autům či skialp shop. Stojí také za Výstavou stanů a vybavení do přírody, největší evropskou výstavně–prodejní akcí svého druhu.

Za dobu svého působení 4camping prodal miliony kusů stanů, spacáků, karimatek a dalšího vybavení. Své zkušenosti a znalosti přenesl i do vlastní výroby, když v roce 2017 uvedl na trh značku Zulu Outdoor. Kempingové vybavení a oblečení této značky se vyznačuje nejlepším poměrem kvality a ceny, díky tomu je vůbec nejprodávanější v nabídce. Před dvěma lety přibyl Warg, vybavení pro zkušenější outdooráře, kteří tráví v přírodě více času. I tato značka si našla své fanoušky a v letošním roce se stala druhou nejprodávanější. Úplnou novinkou v nabídce je dámské sportovní oblečení Mooa.

Firma zaměstnává 140 lidí a působí v 7 zemích. Pro svůj prozákaznický přístup získala řadu ocenění. V roce 2020 byla vyhlášena vůbec nejlepším e-shopem v Česku, nejlepším českým sportovním e-shopem je poslední 4 roky. Je i nejlepším maďarským sportovním e-shopem a 2. slovenským. Více informací na www.4camping.cz/.

