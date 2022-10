Obliba vozů SUV stále roste. Téměř každý druhý (45,5 %) nový automobil prodaný v Evropě je SUV a mezi ojetinami na našem trhu dosahuje podíl této kategorie 25,2 %, respektive 34,9 % u vozů do pěti let stáří. Jako důvody pro pořízení SUV zákazníci nejčastěji uvádějí lepší rozhled, snadnější nastupování, pocit bezpečí a více jistoty při pohybu po nezpevněných cestách, protože i SUV bez pohonu všech kol mívají zvýšený podvozek. Právě jejich vyšší stavba však znamená větší jízdní odpory a tedy i vyšší spotřebu – což je v době rekordních cen pohonných hmot ostře sledovaný parametr. Vybrali jsme proto pět modelů SUV, které vás možná nenapadnou jako první, ale nezruinují vás při pořízení ani při provozu a přitom vyhoví prostorovým nárokům běžné rodiny.

Foto: Carvago

Jak jsme vybírali?

Najít úsporné SUV by nebylo nic těžkého, kdybychom se spokojili s malými vozy, jako je Peugeot 2008 nebo Škoda Kamiq. My jsme ale pátrali jen mezi modely, které zvládnou odvézt na dovolenou čtyřčlennou rodinu (pokud se trochu uskromní). Jako základní vyhledávací parametry jsme si stanovili cenu 700 000 Kč, nájezd do 99 000 km a stáří do pěti let, z výbavy jsme požadovali alespoň tempomat a parkovací senzory. A co je vlastně nízká spotřeba? Pro nás do pěti litrů na sto kilometrů. Ano, reálně budou tyto vozy jezdit za víc – už proto, že byly ještě homologovány benevolentnější metodikou NEDC, kterou v posledních letech postupně nahradil „přísnější“ měřící cyklus WLTP. Přínos jednotné metodiky měření spotřeby ale spočívá v tom, že lze porovnávat jednotlivé modely mezi sebou – a tyto jsou jednoduše úspornější než jiné vozy schvalované ve stejné době stejným postupem.

Zvolená kritéria jsme zadali do vyhledávacího filtru služby Carvago.com, která má díky svému mezinárodnímu záběru v nabídce statisíce ojetých a zánovních vozů z celé Evropy.

Modely jsou seřazeny abecedně bez nároku na pořadí. U každého najdete i odkaz na aktuální nabídku vozů splňujících všechna výše uvedená kritéria. Po rozkliknutí si můžete vyhledávací parametry sami upravit podle vlastních požadavků.

BMW X1 20d xDrive Steptronic

Výkon: 140 kW/190 k

Spotřeba: od 4,9 l/100 km

Kdo by čekal, že hned první v našem přehledu bude vůz prémiové značky? Navíc rovnou s automatem a pohonem všech kol? Je to tak. BMW umí napříč kategoriemi extrémně účinné motory, které dosahují nízké spotřeby i v reálném provozu, pokud se řidič aspoň trochu snaží. Vozy v našem cenovém limitu nebudou ve stavu nových a nebudou hýřit příplatkovou výbavou, ale výběr je i tak slušný. Tip: pokud se spokojíte s nižším výkonem, model 18d je ještě úspornější (od 4,3 l/100 km) a s výkonem 110 kW (150 k) stále jede naprosto dostatečně. Nezapomínejte však, že pořizujete prémiový produkt. Na palivu možná ušetříte, ale ceny některých náhradních dílů ani hodinové sazby autorizovaných servisů nízké nebudou.

Nabídka ojetých BMW X1 18d a 20d na Carvago.com: https://bit.ly/3ShxdpT

Zdroj: Carvago

Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D

Výkon: 110 kW/150 k

Spotřeba: od 5,0 l/100 km

Mazda si ráda dělá věci po svém. Vůbec třeba nepřistoupila na trend downsizingu, tedy zmenšování zdvihového objemu zejména benzinových motorů a „dohánění“ výkonu turbodmychadlem. A všimněte si, že i její diesel má velkorysý objem 2,2 l. I proto splňuje náš limit spotřeby pouze ve slabším provedení, s manuální převodovkou a pohonem předních kol. To ale nevadí, i tak vás čeká jeden z nejlepších řidičských zážitků v této kategorii díky příjemné pozici za volantem a harmonickému chování v zatáčkách, na kterém si Mazda dává u všech modelů velmi záležet. A velký motor dodá v případě potřeby příval síly, jehož nenucenost nemohou menší jednotky nikdy zcela napodobit.

Drobné výstřelky nejsou na závadu. Dotykový displej například nefunguje za jízdy, protože Mazda tvrdí, že to není bezpečné a že při jízdě máte palubní systém obsluhovat ovladačem mezi sedadly. A má pravdu.

Nabídka ojetých vozů Mazda CX-5 2.2 Skyactiv-D na Carvago.com: https://bit.ly/3PRtZIg

Zdroj: Carvago

Nissan Qashqai 1.5 dCi

Výkon: 85 kW/115 k

Spotřeba: od 3,8 l/100 km

Japonský výrobce před lety jako jeden z prvních pochopil, že SUV nepotřebuje pohon všech kol ani terénní ambice, protože lidé si je kupují z úplně jiných důvodů – a Qashqai, prezentovaný jako „městský crossover“, zaznamenal v celé Evropě ohromný úspěch. Dnes už čelí mnohem početnější konkurenci a v žebříčcích nejprodávanějších modelů ho nenajdete, zejména v jižních zemích však zůstává velmi populární. třináctistovka. Do limitu spotřeby by se vešla i s automatem (4,4 l/100 km). Aktuální třetí generace se už s dieselem nevyrábí, na trh však přišla teprve loni a v nabídce ojetin se zatím vyskytuje jen zřídka.

Nabídka ojetých vozů Nissan Qashqai 1.5 dCi na Carvago.com: https://bit.ly/3PTXx84

Zdroj: Carvago

Peugeot 3008 1.5 BlueHDi

Výkon: 96 kW/130 k

Spotřeba: od 4,2 l/100 km

Stejně jako menší 2008 a větší 5008 nenabízí ani tento Peugeot pohon všech kol, zákazníkům to však nevadí. Model 3008 je dlouhodobý šlágr, třeba v loňském roce nalezl v Evropě víc zákazníků než VW Tiguan. Proto je velmi bohatá i nabídka ojetin. V roce 2020 prošel Peugeot 3008 faceliftem, při kterém velmi prokoukl. Zejména uvnitř nyní působí velmi moderním a hodnotným dojmem. Takzvaný „i-cockpit“ s malým, nízko položeným volantem může po prvním vyzkoušení odrazovat, ale dá se na něj zvyknout. Dieselová patnáctistovka působí svižně a její spotřeba příliš neroste ani v kombinaci s automatem.

Nabídka ojetých vozů Peugeot 3008 1.5 BlueHDi na Carvago.com: https://bit.ly/3vu6lsY

Zdroj: Carvago

Toyota RAV4 2.5 Hybrid

Výkon: 145 kW/197 k

Spotřeba: od 4,9 l/100 km

Když Toyota, tak hybrid. Přestože naše kritéria by splňovala i RAV4 s dieselovým motorem, její největší konkurenční výhodou je propracovaný hybridní pohon. Do cenového limitu se nám vejdou vozy předchozí generace, nabízené do roku 2018. Hybrid existuje i ve verzi AWD s druhým elektromotorem u zadní nápravy, standardem ale byla kombinace 114kW spalovacího a 105kW elektrického motoru, roztáčející přední kola. Do levého pruhu dálnice ani na horské silnice se tento typ pohonu příliš nehodí, o to víc ale září ve městě, kde konvenční spalovací motory naopak mají spotřebu nejvyšší. Vaše okolí pak ocení, že spalovací motor pracující v tzv. Atkinsonově cyklu vypouští do ovzduší podstatně méně škodlivin než podobně úsporný diesel.

Nabídka ojetých vozů Toyota RAV4 Hybrid na Carvago.com: https://bit.ly/3cV8Jme

Za velká kola a pohon 4x4 zaplatíte při každém tankování

Mějte na paměti, že spotřeba paliva závisí mimo jiné na vašem řidičském stylu, profilu tras a zatížení vozu. Ve fázi výběru ji můžete ovlivnit tím, že se vyhnete autům s velkými koly. Jinak stejný vůz s menším rozměrem kol bude zpravidla úspornější. Nežádoucí vliv na spotřebu má také pohon všech kol. I když se připojuje jen v případě potřeby, jeho hardware zvyšuje hmotnost i jízdní odpory. V některých případech bývá navíc pohon 4x4 kombinován s kratším zpřevodováním, což sice zlepšuje záběr v terénu, jinak to ale znamená při stejné rychlosti vyšší otáčky motoru, a tedy vyšší nároky na palivo.

V minulosti byla zaručeným receptem na zvýšenou spotřebu, v extrémních případech klidně o padesát procent, rovněž automatická převodovka. Moderní automaty se sedmi a více převodovými stupni ale mohou být zejména na dálnici dokonce úspornější než ekvivalentní model s manuálem.

