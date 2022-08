Když jednou za život stavět dům, tak pořádně. A o úspěchu a neúspěchu rozhoduje především volba materiálu. Proč používat právě cihlu? Důvodů je spousta, jedno mají však společné. Kvalita, kterou nejde ošidit. Cihlový dům je právě proto tím správným domovem pro vás a vaši rodinu

Foto: Wienerberger s.r.o.

Postavíme si dům! Tohle rozhodnutí v životě potká mnohé z nás. Kdo tuhle myšlenku realizoval, zcela jistě potvrdí, že stavbě rodinného domu předchází řada otázek a zásadních rozhodnutí, které je třeba řešit. Tím zásadním je právě zmíněná volba stavebního materiálu pro hrubou stavbu. V dnešní době je nabídka opravdu široká. Často rozhoduje cena a tepelněizolační vlastnosti, které jsou mnohdy jasnou prioritou. Je třeba však myslet i na další důležité vlastnosti, které ovlivňují skutečné teplo a pohodlí domova.

Pořádný dům je z cihel, to se často říká. Zastavme se tedy na chvilku právě u tohoto stavebního materiálu. Jaké jsou vlastně výhody domu z cihel? Těch důvodů je řada, nicméně by se vše dalo shrnout do pěti základních.

Na prvním místě je tu „tradice“. Cihla je totiž léty osvědčený materiál, se kterým stavěli už naši otcové. Moc dobře věděli, že se s cihlou dobře manipuluje, a hlavně nikdy nezklame.

„Odolnost a pevnost“ cihel je neoddiskutovatelná. Dům z cihel vydrží doslova věky. Taková stavba odolá extrémním výkyvům počasí a účinně vzdoruje vlhkosti. Pro rodinu tak skýtá maximální bezpečí.

Do třetice připomeňme důležitý důvod, kterým je „akumulace tepla“. Dům z cihel díky výborným tepelněizolačním vlastnostem ušetří peníze za energie. V létě udrží horko venku za zdmi, v zimě udrží teplo, a tak se v každém ročním období budete doma cítit příjemně.

Cihlový dům je rozhodně dobrá „investice do budoucna“. Drtivá většina lidí staví dům za svůj život jednou. I proto je třeba stavět s rozmyslem a takzvaně pořádně. Cihla je nejen kvalitní materiál, který má hodnotu, ale hlavně si svou hodnotu dokáže udržet. Minimální údržba tak v budoucnu ušetří čas i peníze.

A tím pátým důvodem je „přírodní materiál“. Cihly jsou vyrobeny především z jílu a vody, a tak neobsahují škodlivé látky. Chcete žít v domě, který je šetrný k vašemu zdraví? To cihla splňuje.

Cihly jsou dlouhodobě ověřené řešení, které se tradičně využívá pro stavbu domu. Proto je primární volbou stavebníků. Mají zkrátka s cihlou dobrou zkušenost, a to už po generace. Používání stavebního materiálu z nepálené i pálené hlíny totiž sahá daleko do historie, čímž se nemůže pochlubit žádná jiná stavebnina.

O Češích se říká, že „Co Čech, to kutil.“ Svépomocí dokážeme doslova zázraky. A právě cihla je pro ty, kteří si troufnou na stavbu domu svépomocí, skvělým materiálem. Navíc se dají vymyslet různé tvary. A představte si ten pocit, když si můžete hrdě říci, že jste dům postavili vlastníma rukama.

„Já jsem sice barák nestavěl, ale cihlu používám často na menší stavby kolem baráku. A musím potvrdit, že cihla je vážně fajn. Lehce se s ní manipuluje a lehce se může měnit tvar stavby, protože je malá, není to problém. A podstatné je to, že to i hezky vypadá. Fajn je taky, že s cihlou dokáži vyspravit a upravit to, co je třeba,“ řekl třeba Roman Doubek z Mladoboleslavska. A na cihlu nedal nikdy dopustit ani zedník Václav Hybler: „Synovi jsem třeba postavil barák z cihel, bylo to něco úžasného, díky velkým cihlám nám šla práce pořádně od ruky a stavba rychle přibývala. Prostě cihla je cihla, doporučuji,“ usmívá se Václav Hybler.