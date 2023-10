Sháníte pohodlné posezení do obývacího pokoje? Přečtete si, jak najít perfektní pohovku pro celou rodinu.

Foto: Zadavatel

1. Měřte alespoň dvakrát

Ohlídejte si především šířku a hloubku. Pokud máte v pokoji radiátory a police, přeměřte si raději i ideální výšku sedačky. Nezapomeňte rovněž na míry dveří a chodby. I když může pohovka perfektně pasovat do vašeho obývacího pokoje, neznamená to, že projde přes vstupní dveře a schodiště.

Jakmile si jste jistí maximálními rozměry pohovky, můžete se vrhnout do prozkoumávání e-shopů či kamenných obchodů. Sledujte nejen nabídku, ale i recenze na internetu.

2. Určete orientaci v prostoru

Plánujete pohovku umístit k oknu či do prozatím nevyužitého rohu? Nebo ji chcete postavit doprostřed místnosti, kde zůstane zadní část odhalená? Všechny tyto aspekty zvažte a sepište si, co všechno by mělo vaše posezení splňovat.

3. Zaměřte se na čalounění

Výběr potahové látky bude mít obrovský vliv na celkový vzhled interiéru. Proto je lepší při nákupu nespěchat a raději si dát na čas. Přírodní materiály mohou na přímém slunci vyblednout. Pokud plánujete pohovku umístit blízko okna, zvolte raději syntetickou tkaninu.

Jestliže máte děti nebo domácího mazlíčka, dejte přednost čalounění se snadnou údržbou. Vhodná je kůže, samet nebo mikrovlákno. Za zvážení stojí i sedačky s odnímatelným potahem, který je možné prát v pračce.

Důležitá je i volba barvy čalounění. Ať už se rozhodnete držet neutrálních tónů, nebo zvolíte odvážný odstín, následujte svůj instinkt a vkus.

4. Nechte se unést nadčasovostí

Do kusů nábytku, které budete využívat každý den, se vyplatí investovat. Pokud rádi relaxujete u televize nebo si užíváte pravidelné večerní posezení s rodinou či přáteli, je kvalitní pohovka nutností.

Není však nezbytně nutné utrácet za trendy pohovku, která se vám za pár let přestane líbit. Mnohem lépe uděláte, když si pořídíte pohovku vyhovující vašemu životnímu stylu. Klasické tvary a látky jsou nadčasové a budou pasovat do vašeho interiéru i za 10, 15 nebo 20 let.

Zdroj: Zadavatel

5. Chtějte multifunkční nábytek

Pohovka nemusí sloužit pouze k sezení. Rozkládací pohovka vám umožní občasné přespání, integrovaná podnožka uleví vašim nohám, a úložný prostor poskytne možnost k uklizení polštářků, dek a dalších nezbytností.

Už máte ohledně výběru vysněné pohovky jasněji? Začněte určením umístění a sepsáním, k čemu všemu ji využijete.