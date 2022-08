Když se řekne vinobraní – hlavní svátek vína, tak si mnozí hned vybaví ta největší ve Znojmě, Mikulově nebo Mělníku. Po celé republice se ale koná mnoho menších vinobraní, které se za roky svého konání staly v mnoha ohledech zcela výjimečnými a jejich návštěva otevírá nový rozměr oslavy vzniku nového ročníku moravského a českého vína.

Retro vinobraní | Foto: Omnimedia s.r.o.

Většina vinobraní má podobný základní koncept. Velmi zjednodušeně se jedná o společenskou akci s možností ochutnávat víno a burčák, k tomu zakousnout něco dobrého, a to vše s doprovodným kulturním programem. Každá tato událost je ale trochu jiná a hledá si svůj způsob, jak zaujmout. Některým dodává na atraktivitě jedinečné místo konání, netradiční výhledy či nečekaný program. A jaké tedy jsou ty menší unikáty?

Trojské vinobraní (10. září)

Možná pro někoho trochu překvapivě, ale hned několik vinobraní se koná také přímo v Praze. To v pražské Troji určitě není zanedbatelná akce, ale pravá vinařská slavnost, jak má být. Letos se tak můžeme těšit již na 24. ročník a opět ji tradičně hostí působivý areál barokního Trojského zámku, kde kromě stánků s převážně českým vínem a různým občerstvením, kterých je opravdu dostatek, nechybí ani zajímavý kulturní program. Vinice v Troji mají dlouhou historii. V současnosti zde najdeme hned tři vinařství – Salabka, Vinice sv. Kláry a nejmladší Vinařství Zilvar.

Trojské vinobraníZdroj: Omnimedia s.r.o.

Karlštejnské vinobraní (24. – 25. září)

Když ještě chvílí zůstaneme v Čechách, tak narazíme hned na další zajímavé vinobraní, tentokrát v obci a na hradě Karlštejn. Náš možná nejznámější hrad je neodmyslitelně spjat s císařem a králem Karlem IV. a v tomto duchu se nese také místní vinobraní. Bohatý historický program, gotické odívání, výuka historických tanců, souboje šermířů a mnoho dalších vystoupení přenese návštěvníky do doby dávno minulé. K tomu samozřejmě nechybí ochutnávky vín a burčáků a mnohé gastronomické speciality. Vrcholem programu je pak průvod Karla IV. s chotí Eliškou Pomořanskou a družinou královských dvořanů.

Karlštejnské vinobraníZdroj: Omnimedia s.r.o.

Retro vinobraní (17. září)

Teď už se ale přesuneme na Moravu, kde se každoročně koná většina vinobraní. Málo koho nejspíš překvapí, že za vinobraním na jižní Moravě zamíříme nejprve do Valtic. Kde jinde by se měl konat tento hlavní vinařský svátek než právě v hlavním městě vína. Kromě tradičního vinobraní na zámku se tu ale pořádá i jedno takové speciální a tím je Retro vinobraní a mistrovství ve sběru hroznů. Jedná se o jedinečnou vinařskou akci svého druhu, navíc v retro stylu. Návštěvníci si oblečou montérky, zástěry, rádiovky a šátky jako správní brigádníci z 50. a 60. let a vydají se sbírat hrozny do vinohradu. Nechybí samozřejmě dobroty jako čerstvý burčák, chleba se škvarkovou pomazánkou nebo poctivý guláš. O zábavu je zde postaráno a navíc lze zažít něco netradičního.

Bzenecké krojované vinobraní (16. – 17. září)

Vinobraní nechybějí ani na Slovácku, v další významné vinařské oblasti. Pokud se kromě dobrého vína chcete seznámit také s místním osobitým folklórem, tak vyrazte třeba do Bzence. Zdejší vinobraní je unikátní zejména slavnostním průvodem krojovaných, v němž nechybí Bacchus s nymfami a hraběnka se správcem. Těšit se také můžete na lákavou přehlídku souborů a muzik a samozřejmě také ochutnávku burčáků a vín slováckých vinařů v búdách, jak zde nazývají zdejší sklepy. Nechybí dále ani jarmark řemeslných výrobků, různé výstavy, koncerty, ale i pouťové atrakce a taneční veselice. Zkrátka pořádná porce zážitků a dobrého vína.

Bzenecké vinobraníZdroj: Omnimedia s.r.o.

Královopolské vinobraní (9. – 11. září)

K jižní Moravě samozřejmě neodmyslitelně patří také Brno. Stejně ale jako v případě Prahy si ho mnozí s vínem nespojují, a proto zde možná ani nečekají vinobraní. Opak je pravdou, Brno jako centrum Moravy, má nesmazatelnou vinařskou historii, kterou každoročně oslavují Královopolským vinobraním. V letošním roce je navíc spojena se 700. výročím narození Jana Jindřicha Lucemburského, moravského markraběte, který ve 14. století významným způsobem přispěl k rozvoji vinohradnictví na Moravě. Kromě možnosti ochutnat víno a pobesedovat s vinaři a dozvědět se tak něco o jejich víně, je připraven také bohatý program. Rytířské turnaje, taneční vystoupení folklorních souborů, cimbálová muzika, atrakce pro děti, ohňová show nebo sabráž sektů, na to vše a mnohem více zde můžete narazit.

Královopolské vinobraníZdroj: Omnimedia s.r.o.

Přehled vinobraní na Moravě i v Čechách naleznete na webu Vína z Moravy, vína z Čech.