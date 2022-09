Patříte k lidem, kteří se v posledních letech rozhodli podnikat přes internet? Online podnikání, například v oblasti online prodeje, zaznamenalo v posledních letech výrazný růst a zřejmě ještě poroste. Konkurence tak bude čím dál víc. Čemu byste se tedy měli vyhnout, abyste si udrželi stávající a přilákali nové zákazníky a zvýšili tak své šance na úspěch?

Foto: Pexels.com

1. Vedení papírového účetnictví

Co si budeme nalhávat, jestli se plánujete starat o své účetnictví pěkně po staru, honem na to zapomeňte. Teď vám to možná přijde jako dobrý nápad, protože ze začátku nebude faktur tolik. Časem byste toho však mohli litovat.

Díky online účetnictví budete mít přehled vždy a všude, budete pracovat efektivněji a ocení to také vaše účetní. Faktura online obsahuje vše potřebné a skladuje se mnohem líp než hromada papírů. Určitě ji přivítají také vaši klienti.

2. Podnikání bez plánů

Internet je plný příběhů úspěšných podnikatelů, kteří zázračně zbohatli ze dne na den. Možná máte skvělý nápad a věříme, že budete úspěšní. Nesnižujte však své šance zbytečně tím, že si neuděláte podrobný byznys plán. Podnikatelský plán a cíle, které chcete měřit, jsou základem, který vám pomůže udržet ten správný směr.

Zdroj: Unsplash.com

Nezapomínejte ani na marketingovou strategii, která je také velmi důležitá. Pokud nepoznáte své klienty a cílovou skupinu, je to jako byste stříleli do vzduchu. Možná, že jednou za čas něco trefíte, ale to může být jen náhoda. Už od svých podnikatelských začátků byste měli mít jasno v tom, kde a co chcete komunikovat

3. Ignorování zákaznické podpory

Pro mnohé jde o nepříjemnou část podnikání. V konkurenčním prostředí online světa je však zákaznická podpora klíčová. Pro zákazníky je totiž jedním z rozhodujících faktorů, zda si u vás zase objednají. Je to skvělý způsob, jak si je udržet a vytvořit z nich loajální podporovatele vaši značky.

I když to může v některých případech zabírat hodně času, rozhodně to nepodceňte. Vyberte si cenově dostupný tiketovací systém, který vám pomůže udržet si přehled. Ideální volbou je program, který zvládne automatické odpovědi. Vaši zákazníci tak budou mít pocit, že se o ně zajímate, i když právě nejste u počítače.

Zdroj: Pexels.com

4. Příliš rychlé najímání kolegu

Když už mluvíme o supportu, pomocná ruka se vám možná bude hodit. A když uvidíte, kolika starostí vás dobrý pomocník zbaví, pravděpodobně budete chtít najímat další kolegy. Na tom, samozřejmě, není nic špatného. V začátcích však nikam nespěchejte.

Zaměstnávání lidí je drahá záležitost. I když vám to možná v mnohém pomůže, počkejte na časy, kdy budete mít dostatečný a stabilní příjem. Řada podnikatelů dělá ve svých začátcích spoustu sama, případně si pomáhá chytrými online systémy či některé služby outsourcuje jen v té míře, ve které potřebuje. Díky tomu ušetří peníze, které je podrží později.

Zdroj: Pexels.com

5. Zanedbávaní sociálních médií

Podnikáte online? Právě k tomu sociální sítě ve většině případů patří. Dokážou podpořit vaši online viditelnost a výrazně zvýšit vaše prodeje. Vyberte si jednu nebo dvě sítě a zaměřte se na budování publika tam.

Zkoušejte nové příspěvky, sledujte, jak na ně fanoušci reagují a upravujte podle nich svou marketingovou strategii. Nesnažte se mermomocí prodávat v každém svém příspěvku. Efekt bývá často opačný. Zkuste raději vtipnou a nenásilnou cestou představit své výrobky a služby, nebo sdílet nějaké užitečné informace, které přilákají vaše potenciální klienty na váš profil a webovou stránku.