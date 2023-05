Mladí lidé, kteří studují, si zároveň potřebují i něco přivydělat. Inspirujte se nápady na zajímavé a dobře placené brigády, které vám dají spoustu zkušeností a kde se časem můžete dostat na vyšší pozici.

Přestože většině studentů pomáhají s financemi rodiče, život mladých lidí může být poměrně nákladný. Ti, kteří bydlí mimo domov, musí platit nájem nebo jídlo. Peníze ale potřebují i ti, kteří hnízdo ještě neopustili, finance na zábavu se totiž vždycky hodí. Z jakých profesí vybírat, když chcete dobře placenou brigádu, kde se něco naučíte a která vás možná posune i někam dál?

Rozvážejte zásilky a přizpůsobte práci kurýra svému rozvrhu

Pokud máte rádi práci s lidmi a vlastníte řidičský průkaz, pak se určitě zaměřte na práci kurýra. Rozvoz potravin, elektroniky, jídla z restaurací nebo léků je skvělým způsobem, jak si přivydělat peníze. Doručování je oblastí, která se velmi rychle rozrůstá. Navíc máte možnost posouvat se dál a z brigády řidiče se za nějakou dobu dostat na vyšší pracovní pozici. Směny si naplánujete podle svých možností a všechna dýška, která dostanete k platu, vám zůstanou. Připojte se k dalším kurýrům a staňte se experty na poslední míli, tedy experty na doručení zásilky až ke koncovému zákazníkovi.

Dáte si vynikající kávu, osvěžující drink, nebo naši polední nabídku?

Lákala by vás práce v útulné kavárně, rušném baru nebo vyhlášené restauraci? I tady nasbíráte úžasné zkušenosti, protože budete v kontaktu se zákazníky. Je ale třeba mít trochu hroší kůži, protože práce v pohostinství rozhodně nepatří k těm nejjednodušším. Kromě občasných srážek s nepříjemnými hosty počítejte také s tím, že budete stát několik hodin na nohou a běhat na place. Zda si po směně odnesete dýško domů, závisí na konkrétním podniku. Možná se ale časem vypracujete třeba na provozního.

Doučujte děti, cenu si nastavíte sami

Pokud studujete, jste ve školním prostředí vlastně jako doma. Využijte svých znalostí a doučujte děti, které to potřebují. Máte plynulou angličtinu? Domluvte si soukromé lekce pro děti, které mají v cizím jazyce ještě mezery nebo se připravují na zkoušky a potřebují víc trénovat. Doučovat můžete prakticky cokoli a cena, kterou si stanovíte, je jen na vás. Není od věci podívat se, zda lektory nehledá nějaká vzdělávací agentura. Třeba se ve školeních nakonec profesně najdete.

Vstupte do korporátního prostředí

Pokud se chcete v rámci brigády uchýlit spíš do kancelářského prostředí, pak se na internetu porozhlédněte po brigádách nebo placených stážích. Výhodou takové práce je, že se podíváte např. do korporátního prostředí a můžete si vyzkoušet administrativní nebo jednodušší práce napříč jednotlivými odděleními. Určitě vám to dá spoustu zkušeností a uděláte si o některých pracovních pozicích lepší představu.

Postavte se za kasu, můžete mít i slevy

Ať už se jedná o prodejny potravin, oblečení, nebo třeba sportovních potřeb, řetězce hledají brigádníky téměř vždy. Výhodou takové práce mohou být různé slevy pro brigádníky na sortiment zboží. Spoustu zkušeností vám dá také neustálý kontakt se zákazníky, při němž si skvěle osvojíte komunikační schopnosti. Negativem mohou být poměrně krátké přestávky a delší směny, takže to od vás bude vyžadovat opravdu precizní plánování diáře, abyste neohrozili svou přítomnost ve škole a měli dost času na učení.