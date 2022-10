Fotovoltaické elektrárny jsou v současné době na vzestupu, a to zejména kvůli stále se zvyšujícím cenám energií a s tím spojených záloh. Poradíme vám, jak vybrat vhodného dodavatele.

1. Má zboží skladem a nešoupne vás na čekací listinu

Neplatí, že když dlouho čekáte, je poskytovatel služby určitě kvalitnější než jiní. Dodavatel fotovoltaiky, který vám nabídne pouze místo na čekací listině s realizací za tři čtvrtě roku, má pravděpodobně problémy se sehnáním patřičných komponentů. Největší problémy bývají s dostupností střídačů a baterií. Než dodavatel komponenty sežene, může uplynout řada měsíců a jejich cena vzrůst, což se promítne i do výsledné ceny celého projektu.

Vybírejte proto dodavatele, který má všechny komponenty dostupné ihned. „My si většinu komponentů necháváme vyrábět pod vlastní značkou Gen2, takže vše důležité máme skladem. Garantujeme dostupnost i kvalitu všech dílů,” uvádí Jozef Partika, obchodní ředitel Energetického Holdingu Malina.

2. Garance, servis a proškolenost

Dobrý dodavatel vám nabídne mnohaletou záruku a garanci na instalovanou elektrárnu. „Na panely u Maliny poskytujeme záruku 25 let a na baterie a střídače dáváme garanci 12 let,” říká Jozef Partika. Pokud se tedy někde setkáte s kratší zárukou, například pouze dvouletou, nejedná se o ideálního dodavatele.

Totéž platí o následném servisu. Fotovoltaická elektrárna není jen o kvalitní instalaci, ale také o následném servisu. A bývá pravidlem, že každá firma si servisuje pouze své fotovoltaické elektrárny. Pokud by vámi vybraný dodavatel poskytoval záruku a garanci jen na pár let, můžete mít následně problém sehnat někoho, kdo by vám s údržbou a servisem pomohl.

V neposlední řade se při výběru informujte, zda a jak jsou proškoleni zaměstnanci. Projekt FVE vyžaduje preciznost a technické porozumění. „U nás prochází všichni obchodní zástupci a techničtí specialisté odbornou certifikací od ČVUT,” dodává Partika.

3. Sledujte, jak se vypořádává s „ale”

Nic není bez chyby a bez problémů, u některých projektů se může vyskytnout nějaké ale. A i v případě fotovoltaiky se najdou úskalí, které je potřeba řešit. Jedním z témat jsou stíny dopadající na střechu s umístěnými panely, například kvůli komínům, stromům nebo okolním domům. Při nevhodně zvoleném řešení se vlivem dopadajícího stínů snižuje výkon u celé skupiny panelů. Hledejte proto dodavatele, který si s takovou situací umí poradit.

Řešením mohou být například monokrystalické panely s technologií half-cell. „Tento panel je rozdělený na několik částí a jakmile je jedna z nich zastíněná, tak je snížený výkon pouze u ní. Všechny ostatní pracují beze změny a mohou tak maximálně využívat energii ze slunce,” popisuje Jozef Partika. V případě velkého zastínění pak firma používá technologii optimalizérů, které “překlenou" zastíněný panel.

Dalším tématem je střídač, který je srdcem každého systému. Zajišťuje totiž přeměnu ze stejnosměrného proudu na střídavý, aby ho domácnost mohla využít. Volte dodavatele, který na střídačích nešetří a nabízí typy s dlouhou životností. „Ideální volbou je kvalitní asymetrický střídač, jehož cena je vyšší, ale zajistí vám dlouhou životnost bez poruch a nejlepší využití solární energie,” radí Jozef Partika.

Levnější varianty vám sice na počátku ušetří část peněz, ale mohou být náročné na spotřebu energie, čímž se vám z dlouhodobého hlediska nevyplatí, protože budete muset více energie dokupovat ze sítě.

4. Volte nízkonapěťovou baterii

Dodavatele vybírejte i podle toho, jaký typ baterií na ukládání energií nabízejí. Vysokonapěťové baterie jsou sice na pořízení levnější, ale jsou náchylnější na poruchy. Nízkonapěťové jsou o něco dražší, ale jejich provoz je bezpečnější a jsou odolnější vůči poruchám.

5. Kvalitní dodavatel vám pomůže s dotacemi

Je samozřejmostí, že kvalitní a seriózní dodavatel vám pomůže s vyřízením státních dotací, díky kterým můžete získat až 205 tisíc korun na pořízení nové fotovoltaiky Ideální dodavatel vyřídí celý proces dotací za vás a vy mu pouze dodáte podklady a dokumenty, které jsou k tomu potřeba.

