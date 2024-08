Srpen je nejteplejší měsíc v roce a to znamená, že je čas na žhavé aktivity i uvolňující dovolenou. Načerpejte u nás inspiraci!

Rybníky, jezera a lomy

Co jiného dělat v těch nejteplejších dnech, než vyrazit na koupačku! Nevíme jak vy, ale my v létě rádi zůstáváme v ČR a užíváme českých rybníků, jezer a lomů… Kromě klasického koupání a opalování si můžete užívat i vodní sporty – co takhle vyzkoušet windsurfing, paddleboarding nebo jízdi na kánoi?

Tipy na nejkrásnější lomy Česka: Lom U Mariánského mlýna, zatopený lom Oprám, Lom Jimlíkov, Lom Borek na Vysočině, Žulové lomy u Nečína. A rozhodně s sebou nezapomeňte přibalit i nějakou tu hračku, která se s vodou kámoší. Co třeba stylová nafukovačka do vody? A kdyby náhodou byla nuda, můžete si zahrát i nějakou fajnovou karetní či deskovou hru pro dospělé.

Glamping je stále oblíbenější…

Glamping je spojení slov „glamorous“ (okázalý) a „camping“ (kempování) a znamená to tedy takové luxusní kempování. Jde zde o kombinaci zážitku z pobytu v přírodě, ale se vším komfortem jako v hotelu – ideální tedy i pro starší ročníky. Glamping nabízí širokou škálu originálních ubytovacích možností, jako jsou jurty, dřevěné chatky, stany typu safari, domky na stromech nebo dokonce přestavěné karavany. Objevte kouzlo tohoto trendu. Sám/a si zde užijete chvíle klidu a krásného prostředí a v páru zde zažijete něco nového a neobvyklého. Rozhodně si s sebou nezapomeňte sbalit něco na večer. My doporučujeme například masážní hlavici.

Nejsou vrcholy jako vrcholy aneb turistika trochu jinak

Říkáme to narovinu – tahle turistika není pro děti. Kromě toho, že si zvolíte cíl, klidně třeba nejvyšší horu Česka, musíte si s sebou sbalit i něco malého a vibračního. Je to ideální možnost, jak posilnit váš vztah, anebo pokud jste single, tak si zpříjemnit celou túru. Dámy si mohou cestu zpříjemnit vibrátorem do kalhotek a pánové zase třeba masáží varlat.

Anebo počkejte až zdoláte nějaký ten vrchol a pak pokračujte večer s vašimi vrcholy. S tím vám rozhodně pomohou hračky značky Pipedream, které na vrchol dovedou ženy i muže díky výkonným motorům, dostupným cenám a skvělému provedení.

Grilovačky, pikniky i opékání buřtů

Kdo by tohle nemiloval! Pokud máte vlastní zahradu, tak není na co čekat! Pokud nemáte zahradu, zadejte do vyhledavače „otevřené ohniště + vaše město“ anebo „grill point + vaše město“. Tato veřejná místa jsou uzpůsobena tomu, abyste zde mohli legálně rozdělat oheň nebo grilovat. Většina míst je zdarma nebo za menší poplatek.

Tip na nejlepší grilovací omáčku: smíchejte 150 ml kečupu, 2 lžíce jablečného octa, 2 lžíce sójové omáčky, 1 lžíce worcesteru, špetka chilli a 1 stroužek česneku. A pokud by vás po grilování chytla ještě chuť na dezert, vyzkoušejte ochucené lubrikační gely, s kterými bude váš partner chutnat opravdu skvěle! Sáhnete po jahodě, banánu, čokoládě nebo třeba po šampaňském, kokosu nebo třešních? Vybírat můžete zde >> . Dobrou chuť!

A když se vám nikam nechce, udělejte si to hezký doma…

Ano, někdy se prostě nikam nechce… Pak nezbývá nic jiného, než si udělat krásný večer/den doma! Máte balkon nebo terásku? Udělejte si tam roztomilý polštářový koutek – doporučujeme zakrýt dekou místa, kudy by vás mohli sledovat sousedé. Můžete si zde užít celý den bez mobilu, vzájemným čtením knih, hraním her, povídáním, jídlem… Nemáte balkon ani terasu? Tak přichází na řadu obývací pokoj, spoustu svíček, nakrájený sýr, kousky ovoce, popcorn a společenské hry pro dospělé! A pokud se chcete opravdu dobře poznávat a vyzkoušet něco nového (tohle by se na balkon fakt nehodilo), doporučujeme nějakou speciální sadu erotických pomůcek, kde si každý vybere to své a zjistíte co vás a partnera vzrušuje nejvíce – tak vzhůru za dobrodružstvím!

Inspirovali jsme vás? Tak si nezapomeňte přibalit ty nejlepší společníky na cesty z největšího a nejlevnějšího e-shopu e-kondomy.cz a rozhodně také nezapomeňte na slevový kód DENIK, který platí na vše – i na to již zlevněné. VÝLETŮM ZDAR!