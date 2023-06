Taky milujete seriály a znáte každou novinku? Jste schopní zhlédnout celou sérii svého oblíbeného pořadu, hned jak vyjde? Pokud díváním se na televizi trávíte každou volnou chvíli a nabídku streamovacích služeb znáte nazpaměť, určitě se ztotožníte s několika problémy, které nás při každodenním sledování pořadů potkávají. Jsou to například špatná viditelnost tmavých scén, rozmazaný pohyb nebo nepřesný zvuk. A právě tyto věci dokážou každého diváka pěkně potrápit. Zažíváte je také? A můžeme s nimi vůbec nějak bojovat?

Foto: Samsungu

Pravda je, že pokud vás trápí tyto potíže, nepomůže vám zvýšit jas, kontrast a zvuk na maximum. Některá zařízení zkrátka nejsou k sledování seriálů úplně přizpůsobená a nevyužívají nové technologie. Na řešení těchto problémů myslí například televize OLED od Samsungu, která vám zajistí úplně jiný zážitek ze sledování oblíbených pořadů. V jakých případech poznáte největší rozdíl?

Lepší viditelnost za světla

Na velké množství seriálů se dá dobře dívat pouze večer, v úplné tmě. To si nemáme nač stěžovat a vše vidíme přesně tak, jak máme. Problém ale nastává, pokud se rozhodneme zhlédnout novou epizodu přes den. V té chvíli je obraz mnohdy tmavý, šerý a my nemůžeme zřetelně rozpoznat, co se v seriálu zrovna děje. Detaily jsou téměř neviditelné, takže musíme vstát z gauče a zatáhnout závěsy či žaluzie, abychom viděli aspoň něco.

To ale neplatí pro Samsung OLED. Ta má totiž podsvícenou obrazovku ve více samostatných zónách, a dokáže tak zajistit vysoký jas a dokonalý kontrast, takže se budete moct dívat na oblíbený seriál i uprostřed slunečného dne a vše uvidíte naprosto zřetelně, jasně a čistě.

Abyste konečně viděli tmavé scény

Ještě hůř jsou na tom tzv. noční záběry. Jednotlivé barvy se začnou slívat a my se díváme na jakousi šedočernou, rozmazanou plochu. Kvůli dobrému příběhu se takové části snažíme prostě přetrpět, nezřídka ale přicházíme o klíčová místa v ději. Pokud se člověk rozhodne podívat se na seriál, který je tmavšími barvami a ponurými scénami typický, jako většina hororů, ale také thrillerů, dramat či sci-fi, má smůlu.

S OLED se ale těchto žánrů nemusíte vzdávat. Samsung totiž využil samosvíticí pixely poháněné speciální technologií Quantum Dot, které dokážou vykreslit i nejhlubší odstíny černé. A vy si tak můžete vychutnat i ty nejtemnější záběry plné napětí.

Zdroj: Samsungu

Perfektně zachycený každý rychlý pohyb

Problém většinou nastává nejenom ve výše zmíněných případech. Také akční filmy a seriály nás dokážou pěkně potrápit. A čím? Záběry s automobilovými honičkami, přestřelkami a bojem jsou někdy zkrátka příliš rychlé na to, aby je obrazovka zvládala přehrávat tak, jak je tvůrci ztvárnili.

Ztrácíte se v takových scénách a nejste schopni určit, kdo zrovna s kým bojuje? Ani tohle by se správně stávat nemělo, a proto jsou televizory Samsung OLED vyvinuty tak, aby byl obraz perfektně plynulý a nesekal se ani u skutečně rychlých akčních pořadů.

Pestré barvy

Kategorie sama o sobě jsou barvy. Ty nám oproti zkušenosti z kina často přijdou nezajímavé, nevýrazné a nepříliš pestré. A to i přesto, že se zrovna díváme na obsah, který streamovací služby prezentují jako vysoce kvalitní. Ačkoliv bychom tedy v televizi měli sledovat nádherně zelenou džungli nebo blankytně modré moře, obraz nás příliš nenadchne.

Samsung OLED vás ale podrží i v tomto ohledu. Dokáže totiž vykreslit nejen dokonalou černou, ale také čisté bílé, a dokonce i plně syté barvy. Nezáleží na obsahu, černá bude zkrátka skutečně černá a blankytná bude ta nejmodřejší blankytná, jakou jste kdy viděli.

Velkolepý zvuk

Velkou výhodou nových seriálů je, že se mnohdy natáčí v Dolby Atmos, tedy za pomoci technologie poskytující prostorový zvuk. Ne každá televize ale tento typ přehrání zvuku umožňuje, a my tak přicházíme o velkolepost scén, v nichž například vpravo vříská dinosaurus a zleva slyšíme svist kulky, která se k němu nezadržitelně blíží.

A právě OLED reproduktory Dolby Atmos naplno využívá. Díky nim tak máte zaručeno, že vás televize plně ponoří do děje, takže si budete moct užít sledování svých oblíbených seriálů na maximum, bez jakýchkoli rušivých zážitků a nepříjemných zkušeností.