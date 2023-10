Stromy barví své koruny, teplota klesá a z vašeho těla se pomalu vytrácí energie? Je nejvyšší čas začít myslet na svůj odpočinek a udržet tak své zdraví, duševní pohodu i výkonnost v dobré kondici.

Foto: hotelsen.cz

Odpočatí lidé zažívají méně úzkosti, depresí i stresu. Mozek se jim lépe regeneruje, a i jejich paměť funguje na plné obrátky. Díky tomu se lépe soustředí a zažívají tak silnější pocit štěstí a spokojenosti. Odpočinek prostě dělá život mnohem krásnějším.

A jak na to? Zařaďte si do běžného týdne činnosti, které vám dělají radost a dodávají sílu. Nebo se odměňte odpočinkovým pobytem. Změna prostředí je skvělým únikem od každodenní rutiny a stresu spojeného s domácími povinnostmi. A jestli toužíte po přímo Snovém odpočinku, vyrazte do wellness hotelu Sen. Jen kousek od Prahy naleznete přímo oázu klidu. Místní personál vás zde bude hýčkat a domů se vrátíte plní sil.

1. Odpočinek v peřinách

Dostatek spánku je nenahraditelný. Snažte se dodržet pravidelný spánkový režim, i když jste na dovolené. Ke snadnému usnutí doporučujeme čtení, horkou sprchu nebo dechovou metodu 4–7–8. Provádí se tak, že prvně umístíte špičku jazyka na horní patro a držíte ji tam. Pak se nadechnete nosem na 4 sekundy, zadržíte dech na 7 sekund, a nakonec 8 sekund vydechujete pomalu ústy. Vše opakujete až do spokojeného spánku.

Zdroj: hotelsen.cz

2. Odpočinek ve wellness

Wellness je skvělý způsob, jak si dopřát fyzický odpočinek a zlepšit své zdraví. Ať už budete rozjímat v saunách, na saunovém ceremoniálu, nebo si dopřejete relaxační masáž, nešlápnete vedle.

Saunování regeneruje svaly, vyplavuje toxické látky z těla, podporuje funkci mozku a celkovou fyzickou pohodu.

Profesionální masér nebo masérka může zase uvolnit napětí ve svalech a zlepšit tak cirkulaci krve. Navíc masáže stimulují uvolňování endorfinů, přírodních hormonů štěstí, které napomáhají snižovat stres a zlepšovat náladu.

Zdroj: hotelsen.cz

3. Odpočinek na procházce

Pravidelná chůze dokáže dělat s tělem zázraky. Povzbudí mysl, protáhne tělo, a ještě vyvolá pocit štěstí. Nezapomínejte ani na správnou techniku chůze. Uvolněte krk, ramena i záda, vyrovnejte trup a zatáhněte břišní a hýžďové svaly. Dýchejte zhluboka, choďte plynule stejně dlouhými kroky a došlapujte prvně na patu. Tip: Prozkoumejte malebný ladovský kraj, který obklopuje hotel Sen. Nabízí lákavé trasy a krásnou přírodu.

Zdroj: hotelsen.cz

4. Odpočinek na józe

Jóga je kombinace fyzických cvičení, dechových technik a meditace. Pravidelné praktikování jógy pomáhá snižovat napětí v těle, posiluje svaly a zlepšuje flexibilitu. Při józe se také naučíte správně dýchat a soustředit se na přítomný okamžik. Tip: Zúčastněte se pravidelné nedělní lekce jógy, kterou hotel Sen pořádá pro hotelové hosty zdarma.

Zdroj: hotelsen.cz

1. Odpočinek v restauraci

Pro mnoho lidí je gastronomický zážitek nedílnou součástí dokonalého odpočinku. Když si dopřejete luxus wellness hotelu, můžete očekávat také vynikající gastronomické zážitky. Nechte se v kuchyni hýčkat lahodným jídlem, vynikajícími víny a nápoji, které dokážou podpořit váš odpočinek a relaxaci a uvidíte, že se budete mít krásně.

Zdroj: hotelsen.cz

Wellness hotel naleznete v malebné krajině Ladova kraje, pouhých 25 minut od centra Prahy a 5 minut od sjezdu z D1. Naleznete tu krásné ubytování, romantický svatební palouk, moderní kongresové prostory, pohádkové wellness Infinit Sen i gurmánskou restauraci, kde si můžete dát výborné polední menu nebo lahodnou večeři. Místní personál vám rád splní každé vaše přání. Přijďte se nechat hýčkat