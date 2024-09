Představujeme šest důvodů, proč v senátních volbách volit šestku – Miladu Sokolovou!

Existuje řada důvodů, proč zvolit Miladu Sokolovou senátorkou | Foto: Milada Sokolová

1. OSVĚDČILA SE NA RADNICI

Milada Sokolová je velmi aktivní náměstkyní primátora Prostějova. Díky tomu má dostatek zkušeností s výkonem veřejné funkce. Ty jí umožní být platnou senátorkou, která dokáže něco konkrétního pro občany v našem kraji opravdu prosadit.

Aktivní náměstkyně primátora Milada Sokolová kandiduje do SenátuZdroj: Milada Sokolová

2. VŠE DĚLÁ NA 100 %

Je zvyklá dělat vše na 100 %, jak to dokazují její bohaté pracovní výsledky. Chce být senátorkou na 100 %. Proto se rozhodla, že se v případě zvolení vzdá funkce 1. náměstkyně primátora a bude se plně věnovat senátorské funkci.

Miladu Sokolovou lidé znají i jako kreslenou postavičkuZdroj: Milada Sokolová

3. MÁ VÝSLEDKY A DOTAHUJE VĚCI DO KONCE

Milada je známá díky své schopnosti přinášet do města nové věci. Neslibuje a je zvyklá dotahovat věci do konce. Iniciovala s kolegy výtvarné znázornění židovských uliček na městských hradbách, rozjela komunitní sázení stromů, kulinářský Restaurant Day, návrat módních přehlídek do „města módy“, Dýňovou stezku odvahy a zručnosti, akci ProstěJOV! Festival dobrého jídla či obnovené vynášení Smrtky. Milada patří mezi politiky, kteří mají jasné výsledky.

4. SENÁTORKA PRO CELÝ OBVOD

Jako téměř jediná ze všech kandidátů má zkušenost z vedení Olomouckého kraje, takže dokáže velmi účinně pomáhat i občanům mimo Prostějov. Nezapomíná na další části volebního obvodu, jejichž záležitosti často právě na kraji řeší. Jako jediná z kandidátů bude mít na volebním lístku zmíněno, že nekandiduje jen za Prostějovsko, ale také za Konicko, Tovačovsko a Kojetínko.

Je rodačka z menší obce na Malé Hané a rozumí venkovu. K jejím prioritám proto patří zlepšení kvality silnic a dopravní obslužnosti, což je klíčové právě pro venkovské oblasti, kde občany vždy trápí dostupnost služeb, zdravotnictví, kultury či sportu.

Milada Sokolová se v Senátu neztratíZdroj: Milada Sokolová

5. KANDIDUJE S ŠIROKOU PODPOROU A VELKOU ŠANCÍ NA 2. KOLO

Nekandiduje jako čistě stranický kandidát. Má širší podporu, a to včetně uskupení Občané patrioti, Nezávislé osobnosti města Prostějova a výrazných postav veřejného života. Může zabránit, aby se do 2. kola dostal kandidát některé z okrajových stran. Vzhledem k její známosti je totiž hlas pro ni nejlepší volbou pro příznivce umírněných stran.

6. PATRIOTKA, KTERÁ UMÍ POMÁHAT DRUHÝM

Silnou stránkou Milady Sokolové je také její sociální cítění. Na Prostějovsku pořádá řadu charitativních akcí. Zmiňme jen rozdávání polévky pro sociálně slabé či předvánoční Strom splněných přání pro děti z dětských domovů a opuštěné seniory. Umí pomáhat a už to svou neutuchající aktivitou dokázala. Je patriotka, která nepomlouvá vlastní město. Naopak propaguje kraj, kde žije, aby do něj přilákala další návštěvníky.

Zadavatel/Zhotovitel: Koalice Společně pro Prostějovsko, Konicko, Kojetínsko a Tovačovsko