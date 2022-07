6 míst kam za vínem v Čechách aneb Když je to na Moravu daleko

Komerční sdělení

Víno je v České republice doménou hlavně jižní Moravy, ale prozkoumat vinařské Čechy, česká vína a vše, co se kolem nich točí, určitě stojí za to. A přišli na to i samotní vinaři, kteří se ochotně otevírají zájemcům o vinařkou turistiku. Vinařství v Čechám má rostoucí kvalitu, ale i mnohosetletou tradici, navíc je pro mnohé výrazně blíž než Morava. Přinášíme vám tak šest tipů, které byste při návštěvě vinařských Čech určitě neměli vynechat.

Foto: Omnimedia s.r.o.