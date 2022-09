6 tipů na degustace vín „by the glass“ na Moravě

Komerční sdělení

Seznámit se a zejména pak ochutnat vína od většího množství vinařů na jednom místě lze například během otevřených sklepů, výstav vín nebo vinařských slavností. Co když se ale žádná podobná akce nekoná ve vhodném termínu? Ani tehdy nemusíte zoufat a můžete pohodlně a do určité míry samostatně koštovat vybraná vína. K tomu slouží tzv. degustace „by the glass“, které otevírají nové obzory společenské konzumace vína.

Valtický zámek | Foto: Omnimedia s.r.o.