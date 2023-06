Toužíte po dobrodružné dovolené, objevovat nová místa nebo si užívat naprostého klidu? Vydejte se tento rok na loď. Pronájem různorodých lodí místo zájezdu přes cestovku je čím dál oblíbenější. Určitě za tím stojí také možnost udělat si relativně rychle, už za pár dní, kapitánské zkoušky a získat tak kapitánský průkaz, který je k pronájmu většiny lodí potřeba.

Foto: Unsplash.com

Pokud se vám do kapitánského kurzu nechce, ale přece jen vás dovolená na lodi láka. Některá charterová plavidla si můžete pronajmout dokonce s kapitánem nebo rovnou celou posádkou. A na některé typy plavidel, jako je třeba hausbót, žádný průkaz většinou ani nepotřebujete.

Vyberte si loď přesně podle svého gusta, rozpočtu a podle typu dovolené, jakou chcete zažít.

Plachetnice – Pravý jachtařský zážitek

Chcete zažít dokonalou námořnickou atmosféru? Plachetnice je pro vás jako stvořená. Jde o jednotrupové plavidlo, takže se dočkáte houpání i naklánění lodi, budete cítit každý její pohyb. Výhodou také je, že plachetnice relativně rychle plují proti větru, jednodušeji se s nimi manipuluje v případě obracení a na vlnách. Plachetnice se proto doporučuje jako plavidlo vhodné pro začínající kapitány, aby se rychleji naučili mít cit pro vedení lodi.

Zdroj: Pexels.com

To, co je ale pro někoho plus, může být pro lidi trpící mořskou nemocí značný problém. V případě rodinného výletu s dětmi či staršími lidmi je proto lepší a bezpečnější zvolit stabilnější katamarán. Pokud nevíte, jakou značku při pronájmu plachetnice upřednostnit, určitě vás nezklame pronájem Bavarie, Dufour, Hanse či Beneteau,

Krásnou destinací na poznávání prostřednictvím plachetnice je Chorvatsko, ale také Řecko, Turecko či Itálie. Zkušené posádky se můžou vypadat k břehům Portugalska nebo na Kanárské ostrovy. Díky charterovým lodím si ale pronajmete loď také na Floridě, Bahamách, Seychelách, ve Spojených arabských emirátech a dalších atraktivních destinacích.

Katamarán – Pohodlí a rychlost v jednom

Narozdíl od plachetnice je katamarán dvoutrupovým plavidlem. Má dva motory, dva kormidelní listy a mělký ponor. Oplachtění je však podobné jako na plachetnici. Díky své konstrukci je katamarán ale ve většině případů rychlejší a hlavně stabilnější lodí než plachetnice.

Zdroj: Bigstockphoto.com

Katamarán je tak vhodnější pro rodinnou dovolenou s dětmi či méně fyzicky zdatnými jedinci. Nehoupe se, nenaklání se sem a tam, je téměř nepotopitelný. Existuje opravdu malá možnost jeho převrácení.

Díky dvěma kormidlům jej snadněji zaparkujete v marině, ale kvůli své šířce zabírá podstatně více místa než plachetnice. Kotvení je v případě katamaránu ze začátku trošku náročnější, proto se vždy při přebírání charteru zeptejte na podmínky kotvení. Těžší kotvení vám však vynahradí nízký ponor katamaránu, díky čemuž zakotvíte také tam, kam byste se s plachetnicí nikdy nedostali. V případě katamaránu si ale určitě připlatíte, jak na pronájmu, tak na poplatcích v marině.

Motorové katamarány

Speciálním typem katamaránů jsou ty motorové. Ty jsou ještě rychlejší. Během cesty tak máte větší možnost výběru, kam se vydat. Největší výhodou je, že nemusíte řešit plachty. Zvýší se ale cena pronájmu a výše nákladů na pohon.

Motorová jachta

Mít vlastní jachtu je snem nejednoho milovníka moře. Díky charterům si ji ale můžete aspoň na pár dnů pronajmout, bez posádky i s ní. Jachta je díky motoru rychlejší, umožňuje vám naplánovat si delší výlety. Spaní i pobyt v ní je komfortnější, což se ale odrazí i na ceně pronájmu a pohon vás také vyjde velmi draho.

Zdroj: Unsplash.com

Jachty jsou také zajímavým řešením, pokud plánujete výlet s větším počtem pasažérů. Díky různorodé velikosti jacht, můžete pronajmout klidně i nějakou větší a uspořádat na ní nezapomenutelný teambuilding.

Motorový člun

Pokud si chcete jen tak jezdit po pobřeží a ostrůvcích za relativně málo peněz, pronajměte si motorový člun. Snadno ho zaparkujete, dostanete se s ním na opuštěnou pláž a poznáte zajímavá místa, ke kterým byste se autem nedostali.

Zdroj: Pexels.com

Některé motorové čluny mají dokonce i místa na spaní, ale velký komfort zde nečekejte. Často si tak lidé pronajmou motorový člun, zaparkují jej na noc v marině a bydlí v kempu či v nějakém ubytování v přístavu.

Hausbót

Známe je jako malebné domečky na vodě, hausbóty však nejsou určené pouze na bydlení, můžete si je také pronajat a cestovat s nimi po vodě. Některé z nich více připomínají loď nežli klasický dům, jen jsou pomalé. Stále však nabízejí dostatek pohodlí a velkorysý prostor pro ničím nerušenou dovolenou.

Zdroj: Unsplash.com

Obrovskou výhodou tohoto typu cestování po vodě je, že na většinu hausbótů nepotřebujete kapitánské zkoušky. Skvělé jsou především pro plavby po vodních tocích ve vnitrozemí, jako jsou řeky, jezera či vodní kanály. Oblíbenou destinací na plavbu hausbótem jsou například Mazurská jezera v Polsku, Meklenburská jezera v Německu či plavba po řece Saoně v Burgundsku.

Gulet

A nakonec tu pro vás máme jednu lahůdku, za kterou si ale dost připlatíte. Pokud toužíte po opravdovém luxusu, pohodlí a autentickém zážitku, poohlédněte se po guletu. Je to velká dřevěná plachetnice pocházející z Turecka, a tak není divu, že oblíbenou destinací na výlet touto lodí je právě Turecko. Často si můžete gulety pronajmout také v Řecku či jinde ve středozemním moři.

Zdroj: Bigstockphoto.com

Loď se většinou pronajímá rovnou i s kapitánem a celou posádkou, což se odrazí i na ceně pronájmu. Na guletu tak ale máte možnost užívat si celou plavbu zcela nerušeně. Skvělá je i na rodinnou plavbu a pro lidi, kteří si chtějí užít maximální pohodlí a nezapomenutelné dobrodružství.