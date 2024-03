Jaro je obdobím obnovy a nových začátků, a není lepšího času začít pracovat na své kondici a získat energii pro nadcházející sezónu.

Foto: www.decathlon.cz

Kde ale začít a co dělat? Podívejme se na 11 tipů, jak se dostat na jaře do formy a posílit své tělo i uvolnit mysl. Zkrátka je třeba se po zimě rozhýbat, zahnat lenost na ústup, aby nám nic nebránilo užít si naplno nejenom jaro, ale i léto.

Ranní rozcvička

Začněte den ranní rozcvičkou a uvidíte, že vám to dodá více energie než pořádný hrnek kafe. I když ten si samozřejmě můžete dát také. Rozcvička nejen rozehřeje vaše tělo a rozproudí krev, ale probudí i mozek, takže budete schopni podávat lepší výkony i ve škole nebo v práci.

Postačí 15 minut a máte hotovo. Sestavte si pro ni klidně takový malý tréninkový plán. Například:

Krátké rozehřátí kloubů, svalů a šlach (s rozehříváním můžete klidně strávit celou polovinu času pro rozcvičku)

Kliky

Dřepy

Šipka

Plank nebo například sklapovačky

A máte hotovo, aniž byste potřebovali jakékoli speciální vybavení. I když i takový rotoped vám pro rozcvičku může posloužit. Krev v žilách proudí, po noci zatuhlé klouby zase slouží a mozek myslí. Navíc pravidelná ranní rozcvička je i prevencí různých fyzických potíží.

Venkovní aktivity

Jelikož už vládne jarní počasí, využijte toho a vydejte se ven. Můžete třeba s rodinou sbalit batohy a vydat se dlouhý výlet, při kterém poznáte něco nového a zastavíte se i na dobré jídlo. Nebo jen na zahradě nebo v parku uspořádejte badmintonový turnaj. Klidně se pusťte do zahradničení nebo si pořiďte cyklistické či běžecké tretry a přivítejte jaro tím, že se proběhnete nebo projedete. Dělejte zkrátka to, co vám dělá radost na čerstvém jarním vzduchu.

Kolektivní sporty

Což takhle zkusit nějaký nový kolektivní sport? Dostanete se do formy a poznáte nové lidi, navážete nová přátelství. Budete-li se navíc sportu věnovat s někým dalším, spíše se pohybu nebudete vyhýbat pomocí výmluv. Vaši spoluhráči vás zkrátka přemluví nebo vás přemůže svědomí, že si bez vás pořádně nezahrají, protože jich nebude dost.

Pro inspiraci se můžete třeba projít některou z prodejen Decathlonu. Třeba se do nějakého kolektivního sportu zamilujete na první pohled.

Plánujte si jídelníček

Zima přímo vybízí k tomu, aby člověk přehnaně mlsal nebo pojídal chipsy u filmů, protože venku je zima, že by člověk ani nejhoršího nepřítele nevyhnal. Je proto vhodné –⁠ jako součást našeho „jarního restartu“ –⁠ zapracovat na svém jídelníčku.

Pokud se přejídáte, zmenšete porce a zařaďte mezi hlavní jídla malé zdravé svačinky. Navyšte množství zeleniny, ovoce a třeba i ovesných vloček. Vyřaďte smažená jídla a fastfoody. Tělo, které není zatížené sacharidy a nemusí neustále zpracovávat těžká jídla, je energičtější a zdravější. Díky tomu, že se zlepší i zažívání, prospějete i svému imunitnímu systému. Zdravá střeva jsou základem pevného zdraví.

Hydratace je důležitá

O dostatečné hydrataci se sice už tolik zapáleně nemluví, ale její důležitosti to ani v nejmenším neubírá. Doplňujte pravidelně tekutiny a vaše tělo bude lépe pracovat. Snazší je pro něj pak i shazovat přebytečná kila. Dostatek vody však pomáhá tělu s mnoha jeho funkcemi, jejichž výsledky se odráží na našem celkovém tělesném i duševním stavu. Opravdu se neříká pro nic za nic, že ve zdravém těle sídlí zdravý duch. Prosím, hlavně minimum limonád a s džusy to také nepřehánějte.

Jóga

Popularita jógy stále stoupá. Lidé už vědí, že se nejedná jen o záležitost péče o duši, nýbrž i o tělo. Jóga vás skutečně dostane do dobré formy. Jedná se o velmi komplexní systém tělesných cvičení. Pozice, které se při józe naučíte, vám pomohou zvýšit svalovou sílu i pružnost. Pravidelné cvičení jógy vás navíc může zbavit mnoha bolístek, na které jste si možná už i zvykli. Navíc si při józe vyčistíte i hlavu a okysličíte krev (jóga zahrnuje i kontrolu dechu).

Nepodceňujte kvalitní spánek

Nepřerušovaný a dostatečně dlouhý spánek je naprostým základem pro zdraví těla i mysli. Dlouhodobý nedostatek spánku může dokonce znatelně narušit fungování celého organismu. Kvalita a délka spánku ovlivňuje například naše kognitivní funkce, emoční stabilitu i imunitní systém. Během spánku také probíhají nezbytné regenerační procesy. Proto spánek nepodceňujte a dopřejte si ho, jak je třeba.

Pár slov závěrem

Na závěr je dobré zmínit, že není třeba mít na sebe přehnané nároky. Netlačte na sebe, změny ve svém režimu provádějte s klidným svědomím postupně a po kouskách. Ne každý si umí říct: “Ode dneška dělám tohle a tohle,” a následně to dodržovat po celé měsíce. Pracujte na své sebedisciplíně a užívejte si každý krok, který na své cestě za aktivním jarem a létem učiníte. Ať se vám daří!