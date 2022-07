7 tipů kam za vínem ve Znojmě a okolí

Komerční sdělení

Znojemsko, přesněji Znojemská vinařská podoblast je sice nejmenší ze čtyř hlavních vinařských regionů na jižní Moravě, to ale určitě neznamená, že toho má nejméně co nabídnout. Možná naopak. Každý, kdo ve vinařských krajích hledá kromě tradiční turistiky také cestu k vínu, zde najde nespočet možností, kde víno nejenom ochutnat, ale také se o něm mnohé dozvědět. Vybrali jsme sedm tipů, které by nikdo, kdo má rád víno, neměl při návštěvě Znojemska vynechat.

Foto: Vinazmoravyvinazcech.cz