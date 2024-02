Menstruační chudoba, tedy situace, kdy ženy a dívky nemají dostatečné finanční prostředky na nákup základních hygienických potřeb, je vážným problémem. A to i v Česku, kde těmto obtížím čelí odhadem až 70 000 žen, přičemž nejvíce kritická je situace pro samoživitelky a ženy s nízkými příjmy.

Rohlík proto přichází s iniciativou „Pro každou”. Ta upozorňuje na existenci menstruační chudoby a pomáhá proti ní bojovat.

Rohlik.cz se jako první prodejce v Česku vydává do reálného boje s tímto problémem. Do iniciativy „Pro každou” zapojuje také dodavatele hygienických potřeb, kteří na začátku kampaně reálně pomůžou s rozdáním vložek a tamponů. Jde o firmy Procter & Gamble a Hartmann a jejich značky Always a Ria - společně s nimi Rohlík daruje 8 000 balení hygienických potřeb charitativním organizacím, jako je Červený kříž, Klub svobodných matek a Člověk v tísni. Důležitý krok zajistí, že se tyto nezbytné produkty dostanou do rukou těm, kteří je nejvíce potřebují. A to není vše, 5 % z měsíčního prodeje menstruačních pomůcek na Rohlik.cz daruje organizaci Sola pomáhá, která se dlouhodobě věnuje otevírání diskuse o menstruační chudobě a poskytování pomoci.

Symbolických 21 % zpět

Důležitá součást iniciativy také spočívá v symbolické akci, kterou Rohlík spustil startem kampaně a poběží do 11. března. 21 % z prodejní ceny produktů, zakoupených na Rohlíku v kategoriích vložek, intimek a tamponů, Rohlík vrátí zákazníkům zpět.. „Každý stát má k této problematice jiný postoj a my i díky působení na jiných trzích vidíme a vnímáme inspirativní přístupy. U nás v Česku máme sazbu DPH na menstruační potřeby ve výši 21 %. Což nezměníme, ale můžeme být těmi, kteří přijdou s konstruktivním přístupem a nabídnou cestu, jak s menstruační chudobou bojovat. A pomoci v dostupnosti potřeb pro ty, kteří to potřebují,” uvádí CEO Rohlik.cz Martin Beháň.

Nová aktivita navazuje na globální iniciativu Period Products for Free a Rohlík se k ní hlásí ve spolupráci s organizací Sola Pomáhá. Cílem neziskovky je rozšiřovat povědomí o menstruační chudobě a poskytnout podporu těm, kteří jsou jí nejvíce postižení. „Menstruace sama o sobě může být nepříjemným obdobím a stresovat se ještě navíc tím, že jsou menstruační potřeby drahé a zdarma těžce dostupné, je smutné. Není to luxus, jak se nám 21 % DPH snaží naznačit. To, že v České republice máme jedno z nejvyšších DPH, je i odrazem toho, jakým tabu téma menstruace je. Je potřeba začít chápat, že se nejedná o žádné privilegium, které by ženy chtěly zneužívat, ale o biologickou funkci, kterou si nevyberete a která se neptá, jestli na ní zrovna máte,” vysvětluje zakladatelka Sola Pomáhá Lu Gregorová a zároveň naznačuje, že v dostupnosti menstruačních potřeb pro ženy a dívky hraje roli více faktorů, včetně přístupu jednotlivých států k dostupnosti a cenové politice.

V rámci kampaně Rohlík rovněž odstartuje spolupráci s organizací Loono, kterou tvoří mladí lékaři a studenti lékařských fakult s dalšími profesionály z oboru. Partnerství s Loono umožní iniciativě rozšířit dosah a vliv kampaně, což je důležitým krokem v rámci dlouhodobé rohlíkovské snahy dělat svět zase o trochu lepším místem.

