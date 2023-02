8 tipů, jak udělat dobrý první dojem

Komerční sdělení

Vědci zjistili, že první dojem se tvoří během prvních sedmi sekund poté, co potkáte někoho nového. Když se s někým setkáte poprvé, rychle provede inventuru vaší chůze, vašeho úsměvu, podání ruky a toho, jak se prezentujete. Rozhoduje se, jestli vám může věřit, jestli jste opravdu milí, jestli vás chce znát a pracovat s vámi. Ano, tolik otázek je zodpovězeno v prvních několika kritických sekundách na základě toho, co vidí, a jak to cítí.

Foto: barberswife.cz