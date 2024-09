O důchodové reformě se mluví přes 20 let a 71 % lidí si podle průzkumu agentury Kantar myslí, že je nutné ji provést. Proč tomu tak je? Do důchodu míří silná generace Husákových dětí a hrozí, že jim nebude co vyplácet. Je jasné, že bez reformy, kterou připravila vláda, nepůjde tahle zatáčka vybrat. Kolem reformy i kolem důchodů obecně se ale rojí spousta mýtů. Které jsou ty největší?

Foto: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Mýtus 1: Důchod dostane každý

Nárok má jen ten, kdo dosáhne důchodového věku a zároveň předtím 35 let poctivě pracoval a platil odvody (případně pečoval o malé děti nebo nemohoucí blízké). Důchod nedostane ten, kdo pracuje načerno nebo třeba kombinuje dohody, a odvodům se tím vyhýbá.

Mýtus 2: Váš důchod se platí z vašich odvodů

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Důchody se lidem vyplácejí z odvodů lidí v produktivním věku. Není to tak, že si celý život spoříte na vlastní důchod. To, co dnes vyděláte, jde na důchody dnešních důchodců. Celý systém tak už dnes stojí na mezigenerační solidaritě. A v tomto duchu reforma nově zavádí i prvky oceňující výchovu dětí.

Mýtus 3: Česko důchodovou reformu nepotřebuje

Nástup silné generace Husákových dětí po roce 2035 bude znamenat obrovskou zátěž. Na jednoho důchodce budou vycházet jen dva pracující, dnes jsou to tři a půl. Bez reformy by se důchodový deficit propadl o stovky miliard a stát by musel výrazně snížit důchody a zvýšit odvody. Naopak s reformou důchody neklesnou pod 40 % průměrné mzdy a celková bilance zůstane udržitelná.

Mýtus 4: Důchody pokryje, když propustíme úředníky

Na státních zaměstnancích se šetří už teď. Jen ministerstvo práce a sociálních věcí díky digitalizaci propustilo 1900 úředníků. Jenže kdyby chtěl stát takto vykompenzovat schodek důchodů, musel by propustit i desetitisíce učitelů, hasičů, vojáků nebo zdravotníků.

Mýtus 5: Řešením je zvýšit porodnost

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

I kdyby se nějakým zázrakem podařilo z roku na rok zvýšit množství narozených dětí na dvojnásobek, na důchodech se to odrazí nejdřív za 20 let, až začnou tyto děti odvádět peníze do systému. A my ten problém potřebujeme vyřešit hned.

Mýtus 6: Reforma vznikla hrozně narychlo

O reformě se v Česku diskutuje už dlouho. Od založení první důchodové komise letos uplynulo 20 let. Teprve téhle vládě se ale povedlo reformu dostat do sněmovny. Platit by měla začít od ledna.

Mýtus 7: Na reformu doplatí dnešní důchodci

Současných důchodců se reforma nijak negativně nedotkne. Důchody jim dál porostou stejným tempem. Průměr z dnešních 20 700 stoupne za 10 let na zhruba 31 000. Dnešním důchodcům zůstane i výchovné. A naopak jim stát odpustí sociální pojištění, když si budou chtít i v důchodu dál přivydělávat.

Mýtus 8: Věk odchodu do důchodu poroste raketovým tempem

Dnes roste ženám i o 6 měsíců za rok. Po reformě se bude posouvat pomaleji, maximálně o 2 měsíce. Důchodový věk se nově naváže na věk dožití, aby i nadále platilo, že v důchodu budeme trávit přibližně čtvrtinu života. Lidí narozených do roku 1965 se změna nedotkne vůbec. Ročníku 1975 maximálně v řádu měsíců.

Mýtus 9: Je to celé jen český výmysl

Problém se stárnutím populace mají všechny evropské země. Posun věku odchodů buď v minulých letech provedlo nebo na nejbližší dobu připravuje 23 zemí Evropské unie. Tedy velká většina.