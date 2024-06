Každý táta je jedinečný, ale jedno mají společné – jsou nenahraditelnou součástí rodiny. Pojďme se podívat na typy otců.

Sepsali jsme 9 typů otců, kteří se liší svým přístupem k rodině – najdete se vy sám anebo najdete svého tátu či manžela?

Geek táta

Tenhle táta miluje sci-fi, komiksy a hry! Každý večer si s dětmi pohraje a nadšeně předčítá Star Wars komiksy. Orientuje se ve všech technologických novinkách a utrácí za ně nemalé peníze. Samozřejmě tomuhle tátovi doma nechybí 3D tiskárna a VR brýle. Na jeho knihovnu s komiksy seřazenými abecedně ale raději nesahejte!



Mistr grilování

Tohoto tátu uvidíte celé léto u grilu. Má svůj vlastní tajný recept na marinádu a je hrdý na každý kousek masa, který od něj dostanete. Jeho grilovací uniforma je zástěra s nápisem KRÁL GRILU a jako druhá verze zástěry je tu ta s nahatou fotkou – klasicky!

Chodící encyklopedie

Tento táta má vždy připravenou moudrou radu – na vše! Je to sice moc hezké a poučné, ale kdyby chvíli mlčel… Stačí totiž jen jednoduchá otázka a dostanete hned celý výklad. Víte například, proč je nebe modré? Je to díky Rayleighovu rozptylu a…. Tatiiiii tichooooooo!

Profesionální taxikář

Táta taxikář tráví nejvíce času v autě. Děti odveze na kroužky, tréninky i za kamarády. Samozřejmě i cesta autem do Itálie či Chorvatska není problém. V autě táty taxikáře nikdy nechybí pití, dobroty a ani tablety pro sledování YouTube a nejnovější písničky z rádia.

Technologický poradce

Kdykoliv má rodina problém s nějakým zařízením, táta je hned k dispozici. Jeho rada zní ale vždy stejně: "Zkus to vypnout a zapnout." A kupodivu to funguje! K tomu není co dodat – jak to dělá?

Kutil Tim

V garáži tohoto táty najdete všechno od vrtačky po speciální šrouby. Neexistuje problém, který by nedokázal vyřešit s páskou a kladivem. Jeho oblíbené motto je "Opravit, ne vyhodit!" Poznáváte sebe nebo svého tátu?

Ochránce rodiny

Jeho hlavním cílem je zajistit, aby se všichni cítili v bezpečí a je vždy připraven řešit krizové situace! Ve výbavě tohoto táty nechybí plně vybavená lékárnička a hasící přístroj. Jeho šestý smysl pro nebezpečí je téměř nadpřirozený!

Věčný vtipálek

Přináší do rodiny spoustu smíchu a zábavy. Organizuje výlety, hry i aktivity, které spojují rodinu. Jeho cílem je vytvořit radostné a nezapomenutelné chvíle. Samozřejmě nechybí každý den nový vtip a ani ten jeden, který už jste slyšeli po sté a už je s ním fakt otravný…



Fitness táta

Každé ráno vstává v pět, aby si zaběhal. K snídani si dává nutričně vydatnou stravu a na jeho Facebooku sdílí jeden podcast za druhým – samozřejmě jen ty o zdravém životním stylu. Neustále mluví o kaloriích a správné výživě. Cukr je jeho hlavní nepřítel! Sice skvěle vypadá, ale někdy je už otravný a ten nesladký okurkový dort k narozkám byl už fakt moc!

