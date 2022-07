Až se letos v létě zastavíte na kyselo v nejbližší horské boudě, možná vás zahřeje kotel na pelety.

Peletová kotelna | Foto: Česká peleta

Nikde není topná sezóna tak dlouhá jako v Krkonoších. V horských výšinách se často musí zatápět i v létě, vždyť na poslední zbytky sněhu narazíte ještě v červenci. A slavné horské chaty, kde hledají útočiště všichni kolemjdoucí, si musí s těmito náročnými podmínkami umět poradit. Pomáhají jim v tom dřevěné pelety.

„Je moc dobře, že éra uhlí konečně končí nejen na českém venkově, ale taky v Krkonošském národním parku. Hromady koksu a popela ani tmavý čoud z komína snad už na svých oblíbených místech letos neuvidíte,“ potvrzuje Vladimír Stupavský z Klastru Česká peleta. Například Boudu pod Sněžkou, Jelení louky i Martinovu boudu vytápějí dřevěné pelety už pár let. A kdo ještě bude topit uhlím, na toho si brzy posvítí sám Krakonoš.

Brádlerovy boudyZdroj: Waldera

Dřevěné pelety jsou malé válečky lisované z piliny, která vzniká jako odpad při řezání dřeva na pilách. Není v nich tedy opravdu nic jiného než dřevo, žádné další přísady ani lepidla. Zároveň jsou tak malé, že se spalují v automatických kotlích, které si samy doplňují palivo rovnou ze zásobníku. Právě proto jsou pelety ve srovnání se dřevem mnohem méně náročné na obsluhu.

Dřevo jako základní topivo je samozřejmě v Krkonoších doma. Na většině historických fotografií vidíme zásoby naštípaného dříví pracně vyrovnané do typických, vysokých kruhových „ježků“. Jak glosuje Oldřich Kaiser ve filmu Tři bratři: „Takovýho ježka, hoši, toho blbec nepostaví.“ A právě proto je jich dnes v Krkonoších pomálu. Majitelé horských chat nemají čas přikládat co dvě hodiny do kotle, mezitím štípat polínka a rovnat je do pyramid.

chata ŠvýcárnaZdroj: Biomac

Topení dřívím vůbec nefungovalo

Nejdřív se podívejme do Martinovy boudy, na hraniční hřeben Krkonoš. Bouda patří k nejstarším v Krkonoších, byla založena kolem roku 1642! Své jméno získala po Martinu Erlebachovi, který ji obnovil roku 1795. A v posledních dvaceti letech má „Martinovku“ ve správě další jmenovec: Martin Hronovský, s nímž je probírali právě otázku vytápění.

„Když jsme boudu převzali v roce 2002, byly tu dřevozplynovací kotle. Během tří sezón jsme zjistili, že to vůbec nefunguje! Kotelníci měli životnost pár měsíců. V létě se nadřeli jako koně: museli dřevo pořezat, posekat, porovnat, a když měli konečně hotovo, začali ládovat do kotle. A stejně tady nebylo teplo, jen smrad. Hosté seděli u večeře v zimních bundách, kouřilo se jim od pusy, to bylo peklo,“ vzpomíná Hronovský.

Martinova boudaZdroj: Waldera

Od té doby, co se v Martinovce topí peletami, nikomu už zima nebývá. Hostům je teplo a provoz chaty se obejde zcela bez kotelníka. Bouda je naštěstí dobře přístupná pro náklaďák, který sem v létě snadno dojede a složí sáčky s peletami do garáže. Veškeré zásoby topiva se ovšem musí dovézt v létě. „Když bychom v půlce února zjistili, že jsme zásobu pelet podcenili, jak to sem dostaneme?! Sem se nedá v zimě dojet žádným autem, ani mým hummerem. A rolba uveze jen půl palety, to spálíme za tři dny,“ upozorňuje Hronovský.

Zásobit se už v letních měsících se však vyplatí všem majitelům kotlů na pelety, i když nemívají domy zasypané metry sněhu. V létě totiž bývají pelety o 10-15 % levnější. Vyplatí se tedy vybudovat celosezónní sklad, kam může nákladní auto nebo cisterna složit pelety na celý rok.

Když není čas přikládat, topí se peletami

Od polských hranic se teď přesouváme po hřebenech Krkonoš k Peci pod Sněžkou. Tady, na vrcholcích Zeleného dolu najdeme horskou boudu Jelení louky. „Před sto lety to tady bylo vyhlášené výletní místo, oblíbila si ho šlechta z Trutnova, která jezdila na odpolední čaje. Bylo tady dokonce i osvětlené korzo. V lese jsem před lety objevil sloupy, na kterých byly původně elektrické lampy,“ vypráví Vratislav Říha, který boudu koupil v roce 1994. Jelení louky jsou sevřené mezi Jelením a Zeleným potokem, na nichž vzniky na počátku 30. let malé vodní elektrárny. Jednu z nich se dokonce podařilo panu Říhovi obnovit.

Na Jeleních loukách se také nedávno rozhodli pro kotel na pelety, ale chtěli si ponechat možnost zatopit také dřevem. To umožňují kombinované kotle na biomasu, o které je v poslední době velký zájem. I pro Jelení louky tedy zvolili kombinovaný kotel s peletovým modulem, kde se dá zatopit dřevem i peletami podle aktuální potřeby. Když nepřiložíte další dřevo, sepne se peletový modul a kotel začíná topit automaticky. Pelety si sám dopraví přímo ze zásobníku.

Manželům Říhovým se tím pádem uvolní ruce během plně obsazených měsíců. Když nemusí řešit vytápění a přikládání, mohou se naplno starat o hosty. Naopak mimo sezonu, což je tady ovšem jen v listopadu a v dubnu, je více času připravovat dřevo a přikládat do kotle.

Orlické horyZdroj: Waldera

Vytápění peletami probíhá naprosto tiše

Naše poslední zastávka nás dovede až těsně pod vrchol nejvyšší hory Česka. Bouda pod Sněžkou leží na samotě na konci Obřího dolu. Když vyrazíte z Pece pod Sněžkou pešky proti proudu řeky Úpy, za dva kilometry jste tam. Nic jiného vám ani nezbývá, auta sem totiž nesmějí – pokud ovšem nevezou zásoby pelet na zimu.

Boudu pod Sněžkou vlastní Jiří Holeček, rodák z Prahy, který se sem přestěhoval s celou rodinou. V řece Úpě chová pstruhy, na okolních loukách africké ovce a jihoamerické lamy. Dominantou restaurace jsou kachlová kamna, stejně jako tomu bylo v horských boudách před sto lety. Celé stavení se však už pár let vytápí moderním kotlem na pelety.

Jiří Holeček na něm oceňuje především tichý a čistý provoz. „Protože kotelna je součástí stavení, nesmí topný systém obtěžovat hosty hlukem ani nepříjemným zápachem. Hosté zde očekávají tiché a čisté prostředí. Pelety příjemně voní dřevem a vytápění probíhá naprosto tiše,“ zdůrazňuje hostitel. Zásobu pelet sem dostane v létě snadno a potom už si užívá výhody automatického vytápění.

Zdroj: SFŽP ČR