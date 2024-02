A Lot With Little aneb „hodně muziky za málo zdrojů“

Odpovědnost architektů nikdy nebyla tak zásadní jako dnes. Projekt A Lot With Little ukazuje jedinečnou práci světových architektonických studií, která hledají řešení na klimatickou, sociální i ekonomickou krizi. Filmová instalace vytvořená kurátorkou Noemí Blager a filmovým režisérem Tapio Snellmanem byla poprvé představena na architektonickém bienále v Benátkách a dále putovala do Chicaga, Curychu. Z Prahy bude pokračovat do Berlína.

Foto: Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy