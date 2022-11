Spořit energiemi neznamená nemýt se a mrznout. Proboha ne. Znamená to zbytečně neplýtvat a vsadit na chytrá moderní řešení. Co si pod tím představit? Čtěte dál.

Foto: istock

Nechcete mrznout? Místo druhého svetru zateplujte

Máte rádi teplo a nechcete šetřit tak, že budete zachumlaní pod dekou čekat na jaro? Topte v místnostech jen tehdy, když tam jste. K tomu pomůže správně seřízený termostat. Nastavte ho tak, aby topil víc ráno a večer a méně v noci nebo přes den, když jste v práci a děti ve škole.

Pokud vlastní kotel s termostatem nemáte, namontujte místo toho na radiátory chytré termostatické hlavice ovládané přes aplikaci. Jedna stojí kolem tisícikoruny, pořizovací náklady se vám ale vrátí možná už po letošní zimě – výrobci slibují, že správným nastavením s nimi ušetříte klidně pětinu nákladů za topení.

Zdroj: istock

Opravdový rozdíl v úsporách za topení dělá zateplení. U starých domů můžete dokonce ušetřit až 85 % nákladů na teplo úpravami základních částí vaší stavby. To znamená rekonstrukcí fasády, základů, střechy nebo podlah. Opravdový rozdíl udělá také výměna oken nebo starého kotle za moderní tepelné čerpadlo.

Zdroj: istock

S vodou začněte šetřit v koupelně

Průměrně jen desetina domácí spotřeby padne na pitný režim a přípravu jídla. Zbytek (i 100 litrů denně) odtéká umyvadlem, sprchou, vanou a záchodem. To samozřejmě neznamená, že se máme přestat koupat a sprchovat. Jen myslete na to, že co minuta ve sprše, to zhruba 10 litrů vody v odpadu.

Zdroj: istock

Pokud nechce omezovat dobu, kterou sprchováním trávíte, investujte pár stovek do úsporné sprchové hadice. A pokud chcete ušetřit rovnou hektolitry vody, začněte šetřit také tam, kde pitná voda není potřeba. Především na zalévání a splachování se hodí i dešťová voda. A využít se i dá takzvaná „šedá voda“.

TIP: Speciální systém na zachycení, filtrování a čerpání dešťové vody sice stojí pár desítek tisíc, je to ale investice, které se bohatě vrátí. Navíc vám pomůže lépe zvládnout i letní sucha.

S většími úspornými opatřeními vám pomůže dotace i EKO půjčka

Dobrou zprávou je, že na úspornou, a zároveň ekologickou rekonstrukci vám může přispět stát, a to až 50 % ceny vašeho projektu. Stačí se přihlásit se svým projektem o dotaci v programu Nová zelená úsporám.

A na tento typ projektu můžete využít EKO půjčku od Hello bank! s garantovaným úrokem pro všechny. Sjednat si ji můžete i bez dotace. Nicméně pokud se rozhodnete pro dotaci a zároveň EKO půjčku, bankéři Hello bank! vám poradí, jak postupovat a kde o dotaci zažádat.

A až vám dotaci stát vyplatí, můžete ji využít třeba na mimořádnou splátku zmíněné EKO půjčky.