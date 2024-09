Eva Žáková, personální ředitelka, představuje ADFORS, který po roce stagnace opět nabírá na síle a rozhodně má co nabídnout.

Foto: ADFORS

Na co se případní uchazeči u vás mohou těšit?

Do široké palety našich benefitů patří například nákup akcií skupiny Saint-Gobain s až poloviční dotací zaměstnavatele, s odstupem let se opětovným prodejem investice zaměstnancům násobně vrací. Zaměstnancům hradíme životní pojištění MetLife. Přispíváme na penzijní připojištění 800 Kč, nebo dáváme finanční odměnu k významným jubileím délky zaměstnání a k 50. a 60. narozeninám.

Dotujeme obědy ve firemní kantýně, cena pro zaměstnance je 5 Kč za obědové menu, a to v počtu všedních dní v měsíci i pro směnaře v nepřetržitém režimu. Máme k dispozici i nápojové a svačinové automaty na provoze.

Dále poskytujeme 5 týdnů dovolené, příspěvek na benefitní kartu i další standardní benefity.

Jak se vám daří udržet rodinnou atmosféru?

V kontextu Hodonic a Tasovic, kde působíme, jsme relativně velká firma. Je to jiné než ve velkém městě, rodinné vztahy jsou přirozenou součástí naší kultury.

Dobré vztahy na pracovišti podporujeme pořádáním větších akcí i menších teambuildingů pro zaměstnance, přispíváme 2x ročně na týmová posezení.

Máme za sebou zaměstnanecký den s názvem Adfest.

ADfest týmZdroj: ADFORS

Jaké aktivity v rámci společenské odpovědnosti vaše firma realizuje?

Být dobrým sousedem je jednou z našich největších priorit. Továrna pro nás není uzavřená jednotka, soubor budov za plotem, je to společenství lidí, kteří se pohybují tam a zpátky „přes plot“, jsme si vědomí svého propojení s okolím. Vnímám to tak, že sponzorujeme a pomáháme sami sobě, jsme to my zaměstnanci, naše rodiny a známí, kdo se může ocitnout v situaci, kdy je potřeba využívat služby neziskových organizací anebo třeba někteří z nás v neziskovém sektoru pracují.

Není to pro mě závod v počtu podpořených organizací nebo výši rozdaných financí. Je to vědomí, že jsme součástí komunit a regionů, ve kterých působíme. Věnujeme pozornost, vkládáme energii a nadšení i do malých projektů či symbolické pomoci, a věřím, že tím mnohdy uděláme větší službu a rozdáme více radosti, než pokud bychom rozdávali vyšší obnosy bez zájmu a zaujetí.

A tak dobrovolničíme, uklízíme Česko, podporujeme dopravu do práce na kole a pěšky, pořádáme ADFORS GRANT, darovali jsme notebooky do škol, finančně podporujeme místní organizace jako jsou Oblastní charita Znojmo, DOZP Břežany, Mladé hasiče z Hodonic a další.

Repasované notebooky do školZdroj: ADFORS

Jakým způsobem vaše firma pečuje o zdraví svých zaměstnanců a co obnášejí vaše Dny zdraví a bezpečnosti?

Věřím, že ochrana fyzického zdraví zaměstnanců v českých firmách stejně jako u nás již dosáhla vysoké úrovně.

Úrazů je málo a když se něco stane, vše je pečlivě vyšetřeno. Důraz klademe na odhalení příčiny a následně provedeme nápravné opatření, abychom minimalizovali riziko stejného úrazu v budoucnosti. Ač to může znít jako klišé, prevence je základ. Na pracovní úkony máme instrukce, jak je bezpečně provést a jaké ochranné prostředky si zaměstnanci při práci musí obléknout. Všechny tyto věci opakovaně školíme a vyžadujeme.

Jednou za 2 roky pořádáme Dny zdraví a bezpečnosti. V rámci celotýdenního programu pro zaměstnance připravujeme aktivity, do kterých se mohou v rámci pracovní doby zapojit: přednášky o zdravé výživě, zdravotní vyšetření, trenažér nárazu při autonehodě, hry a kvízy spojené s touto tematikou, zkoušení hasicích přístrojů a podobně, každý rok je trošku jiný. Nedílnou součástí je vždy požární cvičení s evakuací části budov a provozů.

V této oblasti před námi ale stojí velká výzva, a to vedle fyzického zdraví ochránit také psychické zdraví zaměstnanců. Na to bych se chtěla v budoucnosti zaměřit.

Jaké možnosti nabízí firma studentům a zájemcům o váš průmyslový obor?

Studenty vítáme, mnoho současných kolegů začalo v ADFORSu pracovat již v průběhu studií. Spolupracujeme s místními středními školami, umožňujeme studentům a žákům nahlédnout do technického zázemí velké výrobní firmy prostřednictvím exkurzí, odborných praxí i při zpracování závěrečných prací. Často se u nás objevují pracovní příležitosti pro absolventy, do vyšších pozic přirozeně postupují stávající kolegové.

Pro mladé zaměstnance otevíráme každoročně talentový program, v němž pracují na řešení konkrétních projektů Skupiny Saint-Gobain v celé České republice.

Závod HodoniceZdroj: ADFORS