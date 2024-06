Nemusíte běhat maratony, aby vás po celém dni bolely nohy. Ale co funguje maratonským běžcům, by mohlo ulevit i vašim nohám. Vyzpovídali jsme úspěšnou českou profesionální maratonskou běžkyni Marcelu Joglovou, mimo jiné účastnici olympiády v Tokiu, která nám prozradila spoustu tipů na regeneraci včetně Adjustačních ponožek®.

Adjustační ponožky® pomáhají v regeneraci maratonské běžkyni Marcele Joglové | Foto: Pro-nožky Original s.r.o.

Jak vypadá typický maratonský tréninkový den Marcely Joglové



Během maratonů vkládám veškerou energii do příprav. S blížícím se závodem odlétám pravidelně klidně na dva až tři měsíce do výšky (1 800 metrů nad mořem a výš). Dělám to za účelem zefektivnění přípravy a práce svalů, ale také abych naplnila význam slova soustředění. Jedu se odříznout od reálného světa včetně médií a soustředím se čistě na trénink a jeho kompenzaci, dostatečný spánek, kvalitní stravu a psychickou pohodu. Tak abych byla v den závodu po všech stránkách připravena. Ze soustředění totiž jezdím rovnou na závod.

Samotné tréninky se lehce mění dle obtížnosti. Někdy začínám den jen krátkým klusem na rozdýchání a jógou, aktivací a až potom snídaní. U těžších tréninků upřednostňuji nejdřív snídani, aby mi naopak během aktivace a rozhýbání vytrávilo a mohla jsem vyrazit plná energie na intenzivní trénink. Po dopoledním tréninku přichází oběd a odpočinek. Někdy v rámci regenerace přidávám ještě plavání v bazénu.

Poté přichází druhá, lehká fáze tréninku, která zahrnuje výklus nebo kolo. Záleží především, kde na soustředění se zrovna nacházím. Jednotlivé dny se mohou měnit podle plánu, protože se někdy snažím zapojovat i posilování. Den zakončuji večeří, procházkou a někdy malou druhou večeří a nakonec spánkem.

Regenerace znamená především dobře jíst a spát



Můj tréninkový blok se skládá z tréninku, regenerace, tréninku, regenerace, přičemž do regenerace počítám jako základ kvalitní stravu a spánek. Stravou můžu mnohé procesy, ať už regenerační nebo naopak energetické, urychlit. Tím už je ovlivňován i spánek a každý víme, že když nejsme vyspalí, tak nejsme ani moc výkonní.

Po závodě, bavíme-li se o maratonu, potřebuje tělo více odpočinout. Používám tedy jemnější techniky, například lymfatické kalhoty – na ty nedám dopustit. Dále využívám plavání, jemnou masáž, saunování, otužování, techniky dýchání a spoustu pomůcek. V klasickém tréninkovém modelu chodím pravidelně každý týden na fyzioterapii.

Adjustační ponožky® jako nepostradatelná výbava

V rámci regenerace mám doma velké množství pomůcek, které dle potřeby, příležitosti nebo prostoru používám. Ať už je to červené světlo, roller, masážní pistol, flossband nebo Adjustační ponožky®.

Z některých činností mám již každodenní předtréninkový rituál, například míčkování, roller anebo naopak potréninkový či večerní, který mám spojený mimo jiné i s Adjustkami®. Je to jednoduchá, skladná pomůcka, která uleví mým chodidlům. Lépe se prokrví a tím urychlí regeneraci. Buď po těžkém tréninku, když odpočívám, nebo (častěji) těsně před spaním na přibližně půl hodinu až hodinu. Chodidla sama řeknou, do kdy je jim to příjemné.

Co pomáhá na vbočené palce



Vzhledem k tomu, že mám vbočené palce a ty začínají být v určité obuvi po delší době bolestivé, dělám si krátké série specifických, mobilizačních či bilančních cvičení. Kromě chodidel jde ale o komplex, takže se stále snažím pravidelně posilovat a úměrně tomu i protahovat. Do bot používám občas speciální vložky a využívám kompresních ponožek. Miluji chodit bosa a při té příležitosti si ježečkem masíruji chodidla, případně bosky vyklusávám po tréninku, když je hezky. Když to shrnu, snažím se být neustále v pohybu, protože to mi dělá dobře. Mé hlavě i tělu.

Běžecké úspěchy a plány do budoucna



Asi nedokážu vypíchnout jednu konkrétní věc, protože jako obrovský úspěch beru celou tu cestu z nuly na olympiádu. Od zrození myšlenky přes různé úspěchy i neúspěchy až po samotný vrchol.

Pravda je, že pár velmi intenzivních, a přesto pokaždé úplně jiných emočních zážitků mám. Jednak z Doha, kde byl už samotný závod a podmínky úplně specifické, ale i umístění by se dalo říct, že bylo velmi kvalitní. Stejně tak velmi silný zážitek pro mě byl kvalifikační závod v nizozemském Enschede, který bych skoro brala jako takový pomyslný vrchol (pocitově) a vstupenku na olympijské hry. Start na olympiádě bylo pak dokreslení celé té cesty, kdy jsem se za svítání rozhlédla kolem sebe a viděla ty nejlepší běžkyně světa. A já byla mezi těmi, na které jsem se dlouho jen koukala v TV a vnímala je jako nedosažitelný cíl. Evidentně dosažitelný. Krásný pocit.

Mám-li být upřímná, pro tento rok jsem svou závodnickou Mácu nechala odpočívat a rozmýšlet, do čeho pošlu svou energii za nějakou dobu. Ale to neznamená, že se nebudu ničeho účastnit. Jen ne se závodními a vítěznými ambicemi. Například 15. června se zúčastním cyklozávodů v rámci seriálu Prima cup, možná nějakých závodů v rámci seriálu Běhej lesy a určitě obou cyklistických závodů Road classics. Možná také opět na ČEZ sport festivalu na Lipně, takže se těším, že se s mnohými potkám.