Trpíte častými bolestmi nohou? Máte pocit těžkých nohou po celém dni stráveném v úzké obuvi ve stoji nebo při sedavém zaměstnání? Tuto každodenní nepříjemnost není třeba brát jako fakt a smířit se s ní. Existuje možnost, jak se bolestí nohou zbavit nebo jim dlouhodobě předcházet. Zjistěte, jak jim můžete účinně čelit a co vám přinese okamžitou úlevu.

Proč vás bolí nohy

Možná považujete bolesti a pocit těžkých nohou za běžnou součást každého dne. Ale každá bolest či nepříjemný pocit značí, že s vaším tělem není něco v pořádku. Proč vás bolí nohy? Zpravidla za to může přetížení a nedostatečná regenerace. Často také v kombinaci.

Ono když celý den prostojíte, prochodíte či prosedíte, ještě k tomu v nevhodné obuvi, není se čemu divit, že vás na konci dne nohy pobolívají. V souvislosti s bolestmi nohou se mohou v pozdních odpoledních hodinách objevit také otoky, což zpravidla poznáte na první pohled, případně s pocitem úlevy po vyzutí z (úzké) obuvi.

Co všechno může vést k bolestem nohou? Kromě zmíněné nevhodné obuvi a přetěžování (nejen v zaměstnání, ale například i při sportovních aktivitách) vás mohou nohy bolet i kvůli nesprávnému držení těla. Na vině může být také nadváha nebo například těhotenství. Tím se opět vracíme k přetěžování, ale na základě jiných příčin.

Hledáte okamžitou úlevu?

Pravdou je, že bolesti není radno přehlížet. Zpravidla znamenají předzvěst horších komplikací, což v případě nohou může vést k patní ostruze, propadající se nožní klenbě nebo ke vbočeným palcům. Čím horší je váš stav, tím hůře se bude napravovat.

Přesto existují možnosti, jak si okamžitě od bolestí ulevit. To nejjednodušší, co můžete udělat, je zvednout nohy do vyvýšené polohy. Díky vyvýšené poloze se zlepší prokrvení nohou a sníží tlak na ně. Zároveň by vám to mohlo pomoct proti otokům a případnému brnění. Vyzkoušejte také sprchování nohou střídavě teplou a studenou vodou.

Velkým pomocníkem proti bolestem nohou a pocitu těžkých nohou jsou Adjustační ponožky® neboli Adjustky®, které díky meziprstním oddělovačům protáhnou a prokrví vaše nohy ještě lépe, než když máte nohy „jen“ ve vyvýšené poloze. Navíc Adjustky® představují dlouhodobé řešení, nejen okamžitou úlevu. Slouží jako terapeutická pomůcka při léčbě i preventivně proti bolesti i zmíněným deformitám. Pokud trpíte zároveň otoky, budou vám lépe sedět Adjustační ponožky® s volným lemem. Ideální je tedy navléknout Adjustky® a dát si nohy nahoru. Tyto ponožky totiž nejsou určené pro běžné nošení a už vůbec ne do obuvi. Můžete tak spojit například relax u televize s něčím, co je pro vaše tělo užitečné.

Zaručenou okamžitou úlevu může přinést také masáž nebo stimulace chodidel například pomocí masážního míčku zvaného „ježek“, případně chození naboso po kamínkách a dalších nerovných površích. Ale to už chce zase trochu aktivity navíc.

Myslete na odstranění příčiny

Vaším cílem by mělo ideálně zbavit se kromě akutních bolestí i potíží celkově. Zkuste se zaměřit na příčinu vašich bolestí. Pokud si nevíte rady, vždycky je lepší obrátit se na odbornou pomoc, v tomto případě na podiatra nebo fyzioterapeuta. Odborníci vám pomohou odhalit příčinu a navrhnout kroky k postupnému odstranění vašich potíží. Vykročte proti bolestem nohou s Adjustačními ponožkami®.