Pravou vánoční atmosféru přinese i letos do Pardubic oblíbená akce Advent s vůní perníku. Místní kavárny, cukrárny a nově i restaurace budou provoněné touto tradiční a oblíbenou pochutinou.

Advent s vůní perníku letos kromě kaváren provoní také trhy na Pernštýnském náměstí | Foto: Město Pardubice

Po celý předvánoční čas tak opět bude možné ochutnávat perníkové speciality v lokálních podnicích, každé místo si pro své hosty připravilo něco originálního. Advent s vůní perníku se ale letos přesouvá z kaváren i do širokého centra – nový, perníkový kabát budou letos mít také adventní trhy. „Perníkový advent je už několik let oblíbenou značkou našeho města v předvánočním čase a jsem rád, že vůně sladkého pečiva tolik typického pro Pardubice se letos přesune z kaváren do centra. Letos jsme ho spojili s trhy, které jsou v produkci nového pořadatele. Vánoční trhy Pardubice najdete na Pernštýnském náměstí, třídě Míru, Příhrádku, Zelené bráně, Zámku Pardubice a v Automatických mlýnech. Věřím, že letošní advent přinese samé příjemné zážitky pro návštěvníky i obyvatele našeho města,“ zve na trhy primátor Pardubic Jan Nadrchal.

Zdroj: Město Pardubice

Adventní trhy začnou v sobotu 2. prosince, o první adventní neděli se tradičně slavnostně rozsvítí vánoční strom na Pernštýnském náměstí. „Letošní strom na historické náměstí přijede z Jezbořic a poprvé se rozsvítí v neděli 3. prosince v 17 hodin. Novinkou je, že si ho obyvatelé města budou moci sami pojmenovat. Návrhy mohou už nyní psát na Instagram a Facebook stránky „Advent s vůní perníku“, formulář najdou i na webu města a o třech nejlepších jménech se pak bude hlasovat. Jméno stromu zveřejníme krátce před rozsvícením na Pernštýnském náměstí,“ představuje novinku náměstkyně primátora Jiřina Klčová, která je zodpovědná za kulturu, a dodává, že první adventní neděle se i letos ponese v charitativním duchu. „Radnice propůjčila hudební sál charitativnímu vánočnímu jarmarku Andělka pomáhá, koupí ručně dělaných výrobků podpoří jeho návštěvníci onkologicky nemocné děti. O dva týdny později, v sobotu 16. prosince podpoříme vážně nemocné děti ještě jednou, a to charitativní akcí v rámci adventních trhů na Pernštýnském náměstí s názvem Dobročinný šálek. Všechny peníze poputují na transparentní účet Nadačního fondu Šance onkoláčkům,“ dodala náměstkyně Klčová.

Zdroj: Město Pardubice

A co nás všechno o letošním adventu čeká? „Pernštýnské náměstí, historické srdce města, se stane středem vánočního veselí. Každý den zde budou otevřené adventní trhy nabízející široký výběr tradičních vánočních dárků, řemeslných výrobků a lahodných dobrot. Těšit se můžete na adventní městečko s pestrým vánočním sortimentem, adventní pódium s bohatým programem, výstavu Světla vyprávějí, vyhlídkové kolo, Ježíškovu dílnu, kolotoč, vánoční stezku pro děti a mnoho dalšího,“ zve na letošní adventní trhy pořadatel Radek Mašík z Máša agency.

Advent s vůní perníku je však již známou značkou, která v Pardubicích vznikla v roce 2020, kdy se pardubické kavárny prvně spojily a začaly nabízet návštěvníkům perníkové dobroty v rozličných podobách. Místní nabídka je i letos pestrá a lákavá. „V pardubických kavárnách, cukrárnách a nově i restauracích si již tradičně můžete pochutnat na lahodných perníkových dobrotách speciálně vytvořených právě pro adventní období a dalších lokálních jídlech, které rozhodně rozveselí chuťové buňky. Letos se do našeho projektu zapojilo už 33 provozoven, což nás velmi těší,“ uvedla Miloslava Christová, ředitelka Turistického informačního centra Pardubice. V nabídce nebude chybět perníkový cheesecake, rumové perníčky, perníkový nanuk, Porter dort a mnoho dalších perníkových dezertů. Z nápojů určitě ochutnejte kávu a horkou čokoládu s perníkovým kořením nebo perníkovým likérem či netradiční, a o to více lahodný, Gin-gin bread a Perníkovou mimózu. „Kavárny, které se do akce zapojily, poznáte podle vylepeného označení „Advent s vůní perníku“ na dveřích. Věříme, že si provoněnou předvánoční atmosféru v Pardubicích užijete,“ láká Miloslava Christová.

Zdroj: Město Pardubice

Malí návštěvníci si užijí návštěvu Pardubic dvojnásobně. Vánoční trhy na Pernštýnském náměstí, Zelená brána a výstavní prostor Mázhaus připravily pro návštěvníky čekající na příchod Ježíška vánoční dílničky, kde si budou moci děti vytvořit vlastní vánoční ozdoby, přáníčka nebo vlastnoručně ozdobit perníček. Zámek Pardubice poskytne na valech prostor výstavě s názvem „Světla vyprávějí“ ohromující velkými iluminačními sochami a instalacemi, které okouzlí všechny návštěvníky. Procházka kolem zámku bude dobrodružstvím plným světelného umění a vánočního ducha. Milovníci zážitků se mohou z věže Zelené brány potěšit úžasnými pohledy na Pernštýnské náměstí a přilehlé okolí, které rozhodně stojí za to zachytit na fotografiích, a nejlépe i sdílet. Stejně tak bude lákadlem jízda na velkém vyhlídkovém kole před Automatickými mlýny.

Zdroj: Město Pardubice

Jedinečnou tradicí je od roku 1998 pardubická Štědrovečerní procházka, která se stala pro mnoho rodin neodmyslitelným završením Štědrého dne. „Se svými blízkými a přáteli se opět můžete setkat ve 23 hodin na Pernštýnském náměstí, kterým se rozezní slavnostní tóny České mše vánoční J. J. Ryby v podání Pardubického dětského sboru. O půlnoci se mohou lidé připojit k tradičnímu společnému zpívání vánočních koled ve Východočeském divadle. Každoročně na Štědrý večer láká návštěvníky do svých historických prostor též pardubický zámek, který bude zpřístupněn od půl desáté do půlnoci,“ láká na procházku o Štědrém večeru vedoucí oddělení kultury Jana Fiedlerová.

O Štědrém dni a noci se otevírají též pardubické kostely, kde se konají sváteční bohoslužby, při kterých se mohou lidé v klidu zastavit a zamyslet nad významem Vánoc. To všechno tvoří neopakovatelnou atmosféru a poskytuje příležitost pro rodinné setkání a sdílení radosti z vánočního období. Noční putování svátečně nazdobeným historickým centrem Pardubic mohou návštěvníci zakončit v některé z kaváren či restaurací, které budou mít i v tento sváteční čas otevřeno.

Skvělou adventní nabídku chystá také Zámek Pardubice, Automatické mlýny a Krajská knihovna.