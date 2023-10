Strhující zpověď ženy, jak moc se může lišit subjektivní zkušenost s tím, co považuje za skutečnost justice.

Novinka v repertoáru Švandova divadla inscenace NA PRVNÍ POHLED | Foto: Alena Hrbková

Jen půl roku po premiéře v newyorském Golden Theatre na Broadwayi uvádí Švandovo divadlo v Praze světově úspěšné drama Na první pohled australsko-britské autorky Suzie Miller. Napínavé monodrama z prostředí špičkových právníků je nejen intimním ženským příběhem, ale i aktuálním příspěvkem do debaty o změnách v trestním zákoníku, k nimž se má v nejbližší době vyjádřit také Parlament České republiky.

Téma, které hýbe justicí

Titul Na první pohled (v originále nazvaný Prima Facie) byl uveden poprvé v roce 2019 v The Stables Theatre v Sydney. Od té doby už posbíral mnoho významných divadelních ocenění včetně ceny Laurence Oliviera za nejlepší hru roku 2022.

„Důvodem úspěchu je především výborně napsaný text, jenž svým úderným tempem připomíná dokonale odsýpající sportovní zápas nebo napínavý koňský dostih. Právě závod vyšlechtěných koní, k nimž autorka Suzie Miller elitní právníky přirovnává, podobu naší inscenace v lecčems inspiroval,“ říká dramaturg inscenace David Košťák.

„Publikum ale hra myslím zaujala i poutavým ztvárněním aktuálního tématu, které právě teď hýbe společností doslova napříč celým světem. Také u nás připravujeme inscenaci v době, kdy se do českého parlamentu dostává návrh na úpravu definice znásilnění,“ upozorňuje Košťák.

Na první pohled - Marie ŠtípkováZdroj: Dita Havránková

Perspektiva vítězky a pohled přeživší

Hrdinkou inscenace je mladá žena, úspěšná právnička Tessa Ensler (v hlavní roli exceluje Marie Štípková), která divákům vypráví svůj osobní příběh. Chytrá a cílevědomá Tessa se ze skromných poměrů vyšvihla na post brilantní obhájkyně. Ve své profesi se prosadila navzdory ostré mužské konkurenci. Adrenalin soudních procesů, kdy se většinou cítí být „na koni“, si tak užívá. Své klienty umí vysekat takřka z čehokoli, včetně obvinění ze sexualizovaného násilí. Jednoho dne však zažije něco, co ji vyhodí ze sedla. Z bolestné perspektivy oběti - přeživší trestného činu - je nucena jinak nahlédnout nejen na svůj dosavadní život a práci, ale i na celý vyšetřovací a soudní systém…

Na první pohled - Marie ŠtípkováZdroj: Dita Havránková

Chybějící pohled žen

„Na hře mě zaujalo, že v ní jde o naléhavý ženský příběh i o závažný společenský problém,“ říká režisérka Lucie Ferenzová. „A ten se netýká jen konkrétních paragrafů, které ani v naší justici neodrážejí specifickou zkušenost a pohled žen. Jde tu o postoj a hodnoty: ty, v nichž jsme vyrostli, i ty, k nimž se jako společnost chceme v budoucnu hlásit,“ míní režisérka.

Divácky přitažlivá je podle Ferenzové i možnost nahlédnout pod pokličku samotného soudního přelíčení. Britské soudnictví sice funguje v některých ohledech jinak než u nás, podle režisérky to však není důležité. „Zjistila jsem, že díky filmu a televizi znají naši diváci spíše anglosaskou soudní praxi postavenou na názoru poroty. I zde tedy mohou vnímat to, co je opravdu podstatné – jedinečné, poutavě líčené a výborně vystavěné právní drama dotýkající se našeho soucitu i smyslu pro spravedlnost,“ je přesvědčena režisérka.

„Na první pohled je inspirováno reálnými případy znásilnění, před nimiž zákon zavřel oči,“ doplňuje ji dramaturg David Košťák.

S tím souhlasí i Marie Štípková, představitelka Tessy. „Jde především o prozření hlavní postavy skrze přímý zážitek. O nutnosti redefinice znásilnění. A o tom, že na všechno opravdu nelze uplatňovat mužský pohled,“ uvádí herečka.

Podle Štípkové její hrdinka věří v právo a právní systém. „Bez výhrad přijala pravidla hry. A to i s tím, že ta pravidla byla po staletí nastavována muži. I proto může na začátku hry působit trochu tvrdě, až nežensky,“ říká Štípková, která před studiem herectví absolvovala jeden semestr na právnické fakultě.