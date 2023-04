Domácí zdravotní péče je služba, která nepomáhá žít jenom déle, ale především déle a lépe.

Ošetření bércových vředů | Foto: Agentura domácí péče Holoubkov

Požádali jsme provozovatele Agentury domácí zdravotní péče v Holoubkově Radka Kalouse o vysvětlení, jaké služby nabízí a jaké jsou podmínky pro jejich poskytování.

Co je domácí péče?

Ve své koncepci Ministerstvo zdravotnictví ČR definuje domácí péči jako: „Zdravotní péči poskytovanou pacientům na základě indikace ošetřujícího lékaře v jejich vlastním sociálním prostředí. Jde o péči, která je poskytována klientům, jejichž pobyt ve zdravotnickém zařízení ústavní péče není nutný.“

Když tuto definici trochu polidštíme, tak lze zjednodušeně říct, že domácí zdravotní péče plně zastupuje zdravotní péči lůžkových oddělení nemocnic.

Ve známém domácím prostředí dostává pacient kvalifikované a odborné ošetření naprosto na stejné úrovni jako během nemocniční hospitalizace.

Domácí péče je vhodná pro pacienty, jejichž zdravotní stav již nevyžaduje hospitalizaci. Rozsah péče se liší případ od případu. Určuje ho ošetřující nebo praktický lékař. Je určena pacientům všech věkových kategorií, kteří potřebují buď krátkodobé ošetření například po úrazu či operaci, nebo trpí chronickým onemocněním a museli by být hospitalizování na lůžkových odděleních nemocnic.

Jak dlouho domácí péči poskytujete?

Domácí péče není u nás nic nového a ani převratného. Vznikla již v první polovině 20. století, ale koncept domácí péče se v pozdějších letech po svém vzniku bohužel neslučoval s totalitními režimy, které u nás byly až do roku 1989. Do koncepce zdravotní péče ji Ministerstvo zdravotnictví začlenilo v roce 1990. V letech 1991 až 1993 probíhal zkušební provoz financovaný ministerstvem, kterého jsme byli společně s několika dalšími agenturami v ČR součástí.

Naše agentura byla u samého začátku novodobého vzniku domácí péče v ČR

a aktivně se podílela na jejím vývoji. Samozřejmě tím to neskončilo. Také jsme byli u vzniku profesní organizace Asociace domácí péče ČR, z.s., která zastupuje většinu agentur v ČR v jednáních s Ministerstvem zdravotnictví a zdravotními pojišťovnami ČR.

Díky této naší historii a zkušenostem mají lékaři, pacienti, ale také i rodinní příslušníci nemocných ohromnou výhodu, že mohou v okrese Rokycany využívat služeb naší agentury, která má více než třicetileté zkušenosti v oboru, aktivně se podílí na vzniku nových standardů, postupů a metod v tomto ošetřovatelském oboru.

Kdo může domácí péči předepsat a je hrazená ZP?

Domácí péče se předepisuje na poukaz, který vystavuje registrující praktický lékař pacienta, nebo ošetřující lékař při ukončení hospitalizace pacienta.

Důvodem k návrhu na domácí zdravotní péči je takový zdravotní stav pacienta, který vyžaduje kvalifikovanou ošetřovatelskou péči a zároveň neumožňuje,

aby se pacient dostavil k ošetření do ambulantního zdravotnického zařízení.

Ve všech případech se samozřejmě musí jednat o takové ošetření, které lze provést v domácím prostředí pacienta.

… a může si péči pacient platit?

Samozřejmě, pacient si ji může platit. Občas se stane, že lékař poukaz na domácí péči nepředepíše z různých důvodů. Přesto jsme i v případě péče placené pacientem s lékařem v úzkém kontaktu.

Jaké konkrétní výkony u pacientů doma provádíte?

Mezi nejčastější výkony bych asi zařadil péči o pacienta po chirurgických

a ortopedických zákrocích, lokální ošetření ran a kožních defektů, ošetřovatelskou a kondiční rehabilitaci, cvičení na lůžku, nácvik chůze jak s berlemi, tak s chodítkem, pohybovou mobilizaci pacienta, rehabilitace po cévních mozkových příhodách, péči o onkologické pacienty, péči o pacienty s různými stomiemi, dále samozřejmě odběry krve a jiného biologického materiálu, a v neposlední řadě také provádíme kontrolu fyziologických funkcí pacienta.

Je to ho zdaleka více a všechno to asi ani nelze takto v rychlosti popsat,

aniž bych na nějaký výkon nezapomněl.

Proplachování zavedené kanylyZdroj: Agentura domácí péče Holoubkov

Jaké jsou nejčastější diagnózy vašich klientů?

Opět těžká otázka, na kterou asi nedám jednoznačnou odpověď. Pacienti domácí péče mohou být osoby všech věkových skupin, u kterých se setkáváme s širokou škálou různých zdravotních diagnóz.

Když bych se měl zaměřit na ty nejčastější, tak by to byly: arteriální hypertenze, ischemická choroba srdeční, CMP, diabetes a jeho různé komplikace, chronická žilní nedostatečnost, ateroskleróza mozku, artróza či demence různého původu. Dále pak ošetřujeme klienty po amputacích,

s bércovými vředy, s poruchou kognitivních funkcí, s poruchou mobility a také ošetřujeme pooperační rány.

Jakou kvalifikaci mají pracovníci domácí péče?

Odborná kvalifikace zdravotní sestry v domácí péči je naprosto stejná, jako mají zdravotní sestry v nemocnicích. Samozřejmě další specializace sester je vítána, jako specializace na vlhké hojení ran, rehabilitaci, práci s katetry, sondami, tělovými porty…

Hlavní sestra musí mít další specializaci na domácí péči a všechny sestry musí mít oproti těm nemocničním platný řidičský průkaz a být aktivními řidičkami.

… a jsou tedy nějaké rozdíly mezi prací sestry v nemocnici a domácí péči?

V ošetřovatelství ani tak ne, ale je zapotřebí si uvědomit, že práce sestry v domácí péči probíhá v cizím prostředí, které se v průběhu dne mění.

Je provázena mnoha přesuny v terénu, pacienti nebydlí u sebe na jedné adrese, ale každý jinde. Pacienti nemají stejného praktického lékaře. To vše vyžaduje krom dovedností řídit osobní vozidlo i dobré orientační schopnosti.

Všeobecná sestra v domácí péči je při své práci chvíli sestrou kožní, pak chirurgickou, interní atd. Provádí veškeré druhy převazů, ošetřuje kanyly, sondy, stomie. Musí ovládat ošetřovatelskou rehabilitaci, umět pacienta naučit, jak být co nejvíce soběstačný, a jeho rodinné příslušníky zaučit v mnoha ošetřovatelských technikách.

Z toho vyplývá, že i nároky na její znalosti a další vzdělávání jsou daleko všestrannější a obsáhlejší, než je tomu u sestry v nemocnici. K pacientům musí vyjíždět za každého počasí, které se často během dne mění a musí ovládat jízdu na sněhu i ledu.

V akutních případech se musí rozhodovat sama, protože nemá v dosahu lékaře jako v nemocnici. Zkušenost a praxe je zde velice důležitá, protože sestry jsou v dané chvíli s pacientem samy a nemohou se na nikoho spoléhat.

Jejich práce vyžaduje vysokou profesionální úroveň, schopnost samostatně řešit problémy a také umět nést za tato svá rozhodnutí odpovědnost.

Je něco opravdu náročného, s čím se musí vaše sestry při práci vypořádávat?

Jak jsem již řekl v předešlé odpovědi, tak to je právě ta nutnost umět řídit

za každých povětrnostních podmínek. Severní část okresu Rokycany je v zimním období velmi specifická a pro jízdu v brzkých ranních hodinách na zasněžených či zledovatělých silnicích někdy i dobrodružná. V minulých letech se občas stalo, že byly nuceny auto odstavit a k pacientům dojít pěšky v mrazu a závějích. Naštěstí díky mírným zimám je i toto již minulostí.

Setkaly se vaše sestry s negativní nebo pozitivní reakcí ze strany pacienta, nebo rodinných příslušníků? A s jakou?

Pozitivních příběhů je mnoho. Pro některé pacienty jsou naše sestry jedním z mála kontaktů se světem. Proto se pacienti na ošetřovatelskou návštěvu těší. Je to pro ně významná událost, možnost komunikace s jiným člověkem, zpestření života s nemocí… Někdy by naše pracovnice i přijali do své rodiny.

A negativní? Naštěstí toho zase tolik není. Občas se něco takového přihodí

a většinou se jedná o negativní zkušenost z pokusu o slovní nebo i fyzické napadení. Ale v těchto případech se vždy zdravotní domácí péče ukončuje.

Součástí naší práce je také péče o pacienty v terminálním stadiu nemoci

a paliativní péče. To znamená péče o umírající a péče a podpora o rodinné příslušníky v těchto těžkých chvílích. Toto jsou opravdu silné zážitky, protože jste s rodinou pacienta až do samého jeho konce.

