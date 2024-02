Digitální fullservisová agentura zažila úspěšný rok 2023, který dokumentuje i počet získaných ocenění. Agentura loni spravovala reklamní rozpočet zhruba 70 milionů korun, na tento rok vedení očekává růst o 30 procent.

Vojtěch Lambert | Foto: Agentura LCG New Media

Firma proto intenzivně shání nové zaměstnance a plánuje se více zaměřit na zahraniční trhy a společnosti.

V LCG New Media došlo v letošním roce k rozšíření managementu a týmu o nové pozice, dnes tvoří firmu tým 25 lidí. „Podařilo se nám zefektivnit pracovní výkon týmu a náplň jejich práce. Nic jiného nám ani nezbývalo, pracovali jsme totiž pro 48 klientů a projektů najednou. Celkově jsme hospodařili s reklamními výdaji o objemu přes 70 milionů korun,“ uvedl spoluzakladatel agentury a CEO Vojtěch Lambert.

Letošní závěr roku byl pro LCG New Media nejnáročnější v celé její historii. „Byli jsme pozváni do rekordního počtu tendrů a budeme tak otevírat rok 2024 s výrazně více projekty, než jsme byli zvyklí. Z toho důvodu hledáme další kolegy a chystáme další strukturální změny,“ doplnil Vojtěch Lambert. Firma v roce 2024 očekává růst tržeb o 30 % a chce se zaměřovat stále více na zahraniční trhy a zahraniční společnosti.

Naše službyZdroj: Agentura LCG New Media

Změny ve struktuře i brand designu

Byla vytvořena nová pozice Head of Project Management, kterou obsadí Pavlína Pospíšilová, která vede projekty pro LCG New Media z pozice Projektového manažera od roku 2019. Rozšíří tak nejužší vedení firmy a přebere další část kompetencí od CEO Vojtěcha Lamberta. Ten si tak ponechá klientské a interní strategie firmy, zbytek stávajících kompetencí přejde právě na novou pozici. Změn se v uplynulém roce dočkal i brand design firmy. Myšlenka nové grafiky vzešla ze spojení nových médií a digitálního marketingu. Textury nové grafiky evokují displej a svěžejší odstín oranžové byl zvolen tak, aby vypadal dobře na digitálních obrazovkách.

Cenové žně

Podzim 2023 byl pro agenturu LCG New Media ve znamení velkých úspěchů. Nejprve si odnesla pět cen z IEA. A dostala se na třetí místo nejúspěšnějších firem souteže. Konkrétně si odnesla druhé místo v kategorii výkonnostní marketing za projekt Byx.cz, v kategorii Brandová kampaň získala hned první dvě ocenění za projekty pro STOCK a Cinema City. A ceny sbírala i v oborových kategoriích. Za svou letošní práci se pak dočkala uznání i na WebTop100, kde brala 3. místo v kategorii Influencer marketing rok, stejně úspěšná byla i v kategoriích Obsahový marketing roku a Brandová kampaň roku.

Komunikace v souvislostechZdroj: Agentura LCG New Media

LCG New Media je fullservisová digitální agentura specializující se na brandovo-výkonnostní kampaně. Propojuje kreativu, strategie a technologie. Mezi aktuální klienty patří PANDORA, BAYERHedepy, ELANCO, STOCK, CinemaCity, Schuelke, MAPO Group, Lotus Bakeries, ACCO Brands, Loterie Korunka, Festo, Bondster, Perrigo, Meat Vandals a další firmy. V referencích má agentura společnosti jako BAYER, DODO, Omega Pharma, OC Galerie Harfa, HONOR, Edenred, Grandhotel Pupp, festivaly HradyCZ, BTL, Tour Espana, Armáda ČR, ERGO, BigBoard nebo FerringBlancheporte. Za poslední 4 roky posbírala agentura 14 ocenění v prestižních oborových soutěžích WEBTOP 100 a IEA. V roce 2023 získala hned 2x první místo v IEA za kampaň ROKU GIN. V roce 2020 se agentura stala absolutním vítězem soutěže WebTop100 se svou kampaní na podporu dárcovství plazmy pro klienta MAPO plasma. V roce 2022 agentura obsadila s projektem Spa Resortu Libverda první místo na stejné soutěži v kategorii výkonnostního marketingu. V témže roce se pak LCG New Media dostala také do výběru TOP 50 nejrychleji rostoucích technologických firem ČR v žebříčku „FAST 50“ od Deloitte. Více informací najdete na www.lcgnewmedia.cz.