Zastavit úbytek obyvatel a umožnit lidem žít lokálně, ale podnikat a pracovat globálně. To je cíl krajské společnosti ZRIA.

Setkání Petra Kubíčka se zástupci lodžské ekonomické zóny. | Foto: ZRIA, a.s.

Agenturu založil Zlínský kraj na jaře v reakci na klesající počet obyvatel regionu. Jedním z úkolů je udržet v kraji studenty a nadané lidi, zlepšit životní podmínky pro současné i budoucí generace. Proto se ZRIA zaměřuje na rozvoj nových technologických oborů, spolupráci se světovými univerzitami, podporu podnikání, investic a tvorbu vysoce placených pracovních míst.

Agentury pomohly měnit mnohá města a kraje ve světě

Podobné regionální agentury působí v mnoha zemích a byly pro vznik ZRIA inspirací. Její zástupci již podnikli několik misí, kde prezentovali Zlínský kraj a získávali zkušenosti a kontakty. Šlo například o Litvu, Polsko nebo USA, kde začalo jednání o propojení University of Texas se zlínskou Univerzitou Tomáše Bati.

„Aktivit, které máme od počátku na starosti, je velké množství a postupně se rozšiřují. Princip je ale jeden: budovat ze Zlínského kraje moderní region, z něhož lidé neodcházejí. Vzorem jsou pro nás finské Tampere, španělské Bilbao, belgická Lovaň, španělská Zaragoza, estonský Tallinn nebo polská Lodž,“ uvedl ředitel strategického úseku ZRIA Petr Kubíček.

Dokonalé spojení staré cihlové průmyslové budovy s moderní bytovou nástavbou s kovovým obkladem.Zdroj: ZRIA, a.s.

Zájmem je vzdělávání, technologie i rozvojová území

Pilíře činnosti ZRIA jsou univerzita, infrastruktura, atraktivní urbanismus a business. „Musíme se propojovat se světem. Máme skvělé nanotechnologie, polymerní materiály i kreativní průmysly, ale v oborech jako IT je třeba se neustále adaptovat na podmínky, které se rychle mění, “ řekl Petr Kubíček.

ZRIA již například vyjednala podmínky krajské dotace 200 milionů na výstavbu nové technologické fakulty UTB, její součástí tak budou nové obory. Připravuje také „chatbota pro Zlínský kraj“, který pomůže se širokým spektrem informací pro všechny generace.

Agentura stojí i za připravovaným příchodem Boltu do regionu. Do sféry zájmů spadá ale také rozvojová zóna v Malenovicích, další rozvoj areálu bývalých baťových závodů nebo zajištění potřebného zázemí potencionálním investorům.

Nejnovější budovy určené pro startupy ve tallinnské čtvrti Teliskivi.Zdroj: ZRIA, a.s.

Bez cestování nelze získat kontakty a zkušenosti

Evropa i svět nabízí celou řadu úspěšných příkladů, jak transformovat regiony. Ty skrývají úžasné know – how a návody, jak toho dosáhnout. Není potřeba vymýšlet vymyšlené, je lépe se inspirovat a vyvarovat případných chyb, které již někdo udělal před námi.



ZRIA na misi do USA kvůli AI a kybernetické bezpečnosti

Součástí mise čtyři desítek podnikatelů, zástupců univerzit a výzkumných institucí do USA byla i ZRIA. Týdenní cestu do Washingtonu D.C. a New Yorku zajistil Svaz průmyslu ČR a ZRIA navázala nové kontakty a posílila spolupráci zejména v oblasti umělé inteligence, kybernetické bezpečnosti nebo kvantových technologiích.

Fotografiska v Tallinnu je součástí globální franšízy muzeí současné fotografie, která má pobočky také ve Stockholmu, New Yorku nebo Berlíně. V srdci kreativní čtvrti Telliskivi nabízí nejen špičkové výstavy, ale také michelinskou restauraciZdroj: ZRIA, a.s.

Polská Lodž a estonský Tallinn inspirací pro proměnu Zlína a kraje

Jako příklady úspěšné transformace a inspirace pro Zlín a celý kraj slouží proměna bývalých průmyslových areálů na moderní multifunkční prostory plné života a podnikatelských nápadů v polské Lodži a estonském Tallinnu. Ukázala to pracovní cesta ředitele strategického úseku ZRIA Petra Kubíčka. Ten se v obou městech sešel se zástupci obdobných organizací, které místní proměnu nastartovaly, a řídily transformaci Manufaktury v Lodži a Telliskivi Creative City v Tallinnu.