Louky a pastviny na Poličsku spásá stádo hovězího dobytka.

Foto: AGRONEA

Stádo se 150 kusy hovězího dobytka, včetně 3 plemenných býků, spásá nyní spokojeně louky na Poličsku. Agronea Polička před dvěma lety založila dceřinou společnost Agronea Eko, ta nyní hospodaří na 340 hektarech a masný skot pase přímo na loukách. „Navázali jsme na tradici, kdy byl tento systém běžný i u konvenčního stáda. Krajinný ráz a půdní podmínky jsou zde totiž velmi příznivé k chovu skotu,“ říká jeden z majitelů Agronea Polička Libor Šváb.

Agronea je špičkou v chovu českého strakatého skotu

Živočišná výroba má na Poličsku dlouholetou tradici, již po 1.světové válce tehdejší hospodáři používali k inseminaci dovezené býky. Agronea Polička je zakládajícím členem chovatelského družstva Impuls, za dvacet let spolupráce prošlo odchovnou býků v Bohdalci 100 plemenných býků z Poličky, někteří jsou špičkou populace. Býci jako Bivan, Braky, Ikona, Upoli, Poličák, Titul či Mistr byli nebo ještě jsou v inseminaci. Agronea patří v Česku ke špičce v chovu českého strakatého skotu. Má 700 kusů dojících krav v nově vybudovaných stájích, 150 kusů krav bez tržní produkce a k tomu celý obrat stáda kolem 2200 kusů. Denní produkce mléka je v průměru 17000 litrů a do masného průmyslu dodává ročně 400 kusů býků o průměrné váze 800 kg.

Louky a pastviny na Poličsku spásá stádo hovězího dobytkaZdroj: AGRONEA

Agronea Polička pod vedením novým majitelů nadále investuje do dalšího rozvoje, letos je cílem posílit právě živočišnou výrobu. „Aktuálně probíhá výstavba nové stáje pro odchov mladého dobytka v Pomezí, kde od února, kdy byla zahájena demolice původních zastaralých stájí, vyrostla nová hala a nyní už probíhají montáže příprav pro technologie. Stáj by měla byt dokončena do konce října. Výstavbou této stáje bychom měli ukončit modernizaci celé mléčné farmy v Pomezí,“ říká jeden z majitelů Libor Šváb.

Celková investice do této stáje činí 30 milionů korun. Nová odchovna mladého dobytka a porodna krav bude mít kapacitu pro 160 kusů. V Pomezí se ale počítá ještě s dalším rozvojem, ve fázi projednávání stavebních povolení jsou stáj pro výkrm býků, sklad na obilí a vlastní zdroje vody.

Výstavba nové stáje pro odchov mladého dobytkaZdroj: AGRONEA

Nová silná zemědělská skupina na Svitavsku se rozrostla o Vítějeves

Majitelé Agronea Polička Jaromír Tesař a Libor Šváb se snaží na Svitavsku vytvořit moderní, stabilní a silnou zemědělskou skupinu. Jejím hlavním nosným pilířem je Agronea Polička a Agro družstvo Sebranice. Nyní skupinu rozšířili o Zemědělskou společnost Vítějeves. Ta hospodaří na 940 hektarech ve 14 katastrech obcí Bělá nad Svitavou, Bohuňov, Chrastavec, Lavičné, Rozhraní, Svojanov, Študlov a Vítějeves. Zemědělská prvovýroba zahrnuje klasickou rostlinnou výrobu se zaměřením na pěstování obilovin, olejnin a dále plodin pro zajištění krmiva pro živočišnou výrobu. V živočišné výrobě se společnost zabývá podobně jako Agronea Polička chovem dojného českého červenostrakatého skotu. Zemědělská společnost Vítějeves už delší dobu nabízí prodej čerstvého mléka vlastní produkce přímo ze dvora. Koupit si ho můžete od pondělí do soboty přímo ve Vítějevsi (Vítějeves 74), v případě odběru většího množství můžete kontaktovat přímo prodejnu na čísle 737 172 073.

Zdroj: AGRONEA