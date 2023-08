Noví majitelé investují do nových zemědělských strojů a postaví dvě nové stáje

Agronea Polička - středisko Pomezí | Foto: Zadavatel

Na jaře letošního roku se ukázalo, že je na prodej majoritní podíl ve společnosti AGRONEA Polička. Původní majitelé neměli ve svých rodinách nástupce, a tak se rozhodli podíl prodat. Úspěšný zemědělec Libor Šváb, který vybudoval Farmu Pohledy na Svitavsku, se spojil s významným investorem Jaromírem Tesařem a nyní pracují na tom, aby ze zemědělské společnosti udělali moderní zemědělský podnik a navázali na úspěšné podnikání této společnosti především v oblasti specializace na chov skotu. AGRONEA se podobně jako Farma Pohledy orientuje na kombinovaný model zemědělství – tedy rostlinnou a živočišnou výrobu. Nyní hospodaří na více než 3000 hektarech zemědělské půdy, v celkem 9 katastrálních územích.

Agronea PoličkaZdroj: Zadavatel

„Už nyní jsme investovali do nákupu nových zemědělských strojů na obdělávání půdy, právě starší technika byla překážkou dalšího rozvoje,“ vysvětluje Libor Šváb. Tento a příští rok budou investovat 30 milionů korun do strojového vybavení a dalších 50 milionů korun do dostavby dvou stájí. Chtějí totiž navázat na dlouhodobou specializaci poličské firmy v oblasti chovu skotu. Společnost AGRONEA nyní chová 700 dojnic a ročně vykrmuje 400 býků. A v obou výrobách dosahuje špičkových výsledků. Samozřejmě i díky profesionalitě jejích zaměstnanců – těch nyní AGRONEA zaměstnává necelých 80. Postupně by se toto číslo mělo navyšovat, a to především o obsluhu nových strojů, které jsou vybavené špičkovou technologií. Dalším z cílů je i posílení ekologického zemědělství.

Agronea Polička - středisko PomezíZdroj: Zadavatel

Cílem Libora Švába a Jaromíra Tesaře je zformovat na Svitavsku silnou a stabilní zemědělskou skupinu. Hlavním nosným pilířem je AGRONEA Polička, v červenci skupinu rozšířili o družstvo Agro Sebranice. Jako každý jiný úspěšný podnikatel hledají i oni vhodné investiční příležitosti, které povedou k dalšímu růstu. Takovou investiční příležitost mohou představovat i majetkové účasti v dalších podnikatelských subjektech. Je zcela legitimní obracet se na stávající držitele takovýchto účastí s nabídkou na jejich odkoupení. V současné době takto oslovují členy Zemědělského družstva Dolní Újezd a nabízejí jim odkup jejich podílů. Nabízené podmínky plně zohledňují hodnotu členských podílů a jsou pro stávající členy družstva výhodné.

Agronea PoličkaZdroj: Zadavatel

Kdo jsou noví majitelé Agronea Polička

Libor Šváb vybudoval Farmu Pohledy jako úplně nový zemědělský subjekt. Prvních 10 hektarů pozemků zdědil před více než 20 lety po svém dědečkovi, další pozemky kupoval postupně. Nyní jeho farma v Pohledech na Svitavsku obdělává více než 1600 ha a patří tak k nejvýznamnějším zemědělcům v celé oblasti – jak v rostlinné, tak v živočišné výrobě. Na polích pěstuje kukuřici, hrách, mák, řepku, žito, pšenici a sladový ječmen, disponuje nejmodernějším strojovým vybavením pro obdělávání půdy. Na několika hektarech provozuje i ekologické zemědělství, zejména ve vyšší nadmořské výšce na hůře dostupných loukách – krajinu tak ovládají ovečky a jalovice.

Libor Šváb se na Farmě Pohledy zabývá živočišnou i rostlinnou výrobouZdroj: Farma Pohledy

Libor Šváb investuje do nových strojů i na Farmě PohledyZdroj: Farma PohledyPrvní kravín na výkrm býků a chov jalovic koupil Libor Šváb v Březové, postupně ho opravil a zmodernizoval a dnes je největším chovatelem býků na Svitavsku. „Býků na výkrm chováme na naší farmě, která obhospodařuje pozemky v Pohledech, Rudné, Křenově, Skleném či v Hradci nad Svitavou, téměř 1300,“ doplňuje Libor Šváb.

Jaromír Tesař, který se rozhodl investovat své prostředky právě do sektoru zemědělství na Svitavsku, je úspěšným podnikatelem v oblasti vodní energetiky. Před téměř 30 lety založil ve Svitavách společnost ENERGO-PRO a nyní úspěšně provozuje 38 vodních elektráren ve světě. Společnost sídlí celou dobu v České republice, kde také platí daně. Nyní se rozhodl investovat své prostředky v regionu, z něhož pochází, a který velmi dobře zná. S plným vědomím toho, jak náročné a zodpovědné podnikání v zemědělství je. Do podnikání v zemědělství se pustil spolu se svým bratrem Petrem.