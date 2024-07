Největší a nejvýkonnější sklízecí mlátička na světě se zapojila do sklizně pšenice na Poličsku

Kombajn CR11 brázdil pole na Poličsku | Foto: AGRONEA POLIČKA

Až sto tun obilí za hodinu dokáže sklidit nový kombajn CR11 firmy New Holland, který mohla veřejnost vidět minulý čtvrtek na poli nedaleko Pomezí. I do Pardubického kraje zavítal jeden z pouhých patnácti předprodukčních kusů na světě a téměř 400 nadšenců a obdivovatelů zemědělské techniky si mohlo prohlédnout zblízka tento světový unikát. „Jsem moc rád, že jsme sklizeň zpestřili ukázkou technologie budoucnosti a mohli jsme kombajn vyzkoušet v našich podmínkách. Byla to krásná prezentace současného zemědělství pro veřejnost,“ říká ředitel Agronea Polička Zdeněk Skala.

Žací lišta kombajnu může měřit až 18 metrů, při testování na Poličsku byla nastavena na 15,3 metru, zásobník na zrno pojme 20 tisíc litrů. Sklízecí zařízení používá k oddělení zrna obilí od klasů, stébel a plev nejmodernější technologie. Má čidla, která určí kvalitu sklizeného zrna, a také GPS navigaci, která vede stroj polem s přesností jeden až dva centimetry. Kombajn je vybaven i senzorem, který velmi podrobně zjišťuje, jaké množství živin zmizelo z půdy během žní a kolik živin by se mělo na pole vrátit zpět.

Největší sklízecí mlátička na světě při sklizni pšenice na Poličsku, video ZDE.

Agronea Polička i Agro Sebranice sázejí na nové technologie

Kombajn CR11 byl pro Agroneu Polička zpestřením letošní sklizně. Ukázka nicméně zapadla do filozofie, kterou razí noví majitelé poličské firmy Jaromír Tesař a Libor Šváb. Úspěšná budoucnost českého zemědělství podle nich závisí na modernizaci a s ní souvisejícím zvýšením efektivity zemědělských podniků. Bez výkonných zemědělských strojů se neobejde žádná společnost, která chce být konkurenceschopná. „I proto jsme už loni investovali do nákupu nových zemědělských strojů na obdělávání půdy v Poličce 25 milionů korun a letos v investicích pokračujeme – a to jak do strojového vybavení, tak i do dalšího zázemí pro živočišnou výrobu,“ říká jeden z majitelů Libor Šváb. Podobně vysoké investice byli loni i do strojového vybavení v Sebranicích. Do nové techniky ale investují s rozvahou – především s ohledem na její maximální využití.

Nová silná zemědělská skupina na Svitavsku se rozrostla o Vítějeves

Majitelé Agronea Polička Jaromír Tesař a Libor Šváb se snaží na Svitavsku vytvořit moderní, stabilní a silnou zemědělskou skupinu. Jejím hlavním nosným pilířem je Agronea Polička. Nyní skupinu rozšířili o Zemědělskou společnost Vítějeves. Ta hospodaří na 940 ha ve 14 katastrech obcí Bělá nad Svitavou, Bohuňov, Chrastavec, Lavičné, Rozhraní, Svojanov, Študlov a Vítějeves. Zemědělská prvovýroba zahrnuje klasickou rostlinnou výrobu se zaměřením na pěstování obilovin, olejnin a dále plodin pro zajištění krmiva pro živočišnou výrobu. V živočišné výrobě se společnost zabývá chovem dojného českého červenostrakatého skotu s uzavřeným obratem stáda. Na konci loňského roku odkoupili i malou společnost ZOS Jedlová. Její hospodaření místně sousedí s katastrálním územím, na kterém působí Agronea Polička a šlo tak o přirozené rozšíření.