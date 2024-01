V letošním roce dosáhnou investice do nových stájí a techniky výše více než 65 milionů korun.

Nový pásový traktor Case Quadtrac | Foto: Agronea Polička

Úspěšná budoucnost českého zemědělství závisí na modernizaci a zvýšení efektivity zemědělských podniků. Toho jsou si vědomi i noví majitelé společnosti Agronea Polička, kteří ji koupili na jaře loňského roku. „Právě starší technika je překážkou dalšího vývoje, i proto jsme už investovali do nákupu nových zemědělských strojů na obdělávání půdy téměř 25 milionů korun“, říká jeden z majitelů Libor Šváb. Agronea nyní hospodaří na více než 3000 hektarech zemědělské půdy, v celkem 9 katastrálních územích.

Do podzimních prací v Agronea Polička se zapojil nový Case IH Quadtrac 620Zdroj: Agronea Polička

Její strojový park se v loňském roce rozšířil o unikátní pásový traktor se čtyřmi pásy Case IH Quadtrac 620. Znalci zemědělské techniky vědí, že je to sázka na jistotu a investice do toho nejlepšího, co je v oboru k dispozici. „Case Quadtrac se už stejně jako další nový traktor New Holland T7.315 HD zapojil do podzimního kolotoče polních prací,“ doplňuje Libor Šváb. Z vlastní zkušenosti tak ví, že Case Quadtrac zastane veškeré těžké půdní práce a nahradí až tři středně výkonné traktory. Agronea Polička pořídila v loňském roce i nový secí stroj Horsch, stroje na přípravu půdy a novou cisternu. V letošním roce se společnost zaměří na modernizaci nové navigační technologie a na přestavbu skladovacích prostor na obilí.

Další posilou strojového parku v Poličce je New Holland T7.315 HDZdroj: Agronea Polička

Dvě nové stáje pro chov skotu

Hlavní investice ale letos zamíří do živočišné výroby. Noví majitelé chtějí totiž navázat na dlouhodobou specializaci poličské firmy v oblasti chovu skotu. Společnost Agronea nyní chová 700 dojnic a ročně vykrmuje 400 býků. A v obou výrobách dosahuje v celostátním srovnání dlouhodobě špičkových výsledků. „Ve středisku Pomezí zahájíme výstavbu nové odchovny mladého dobytka a porodnu krav pro 160 kusů a novou stáj pro výkrm býků s kapacitou 200 kusů,“ dodává Libor Šváb. Tímto krokem výrazně navýší živočišnou výrobu. Celkové investice do nových stájí představují částku zhruba 60 milionů korun. Stavební práce by měly začít v dubnu.

Středisko Pomezí se letos rozšíří o dvě nové stájeZdroj: Agronea Polička

Nová silná zemědělská skupina na Svitavsku

Majitelé Agronea Polička Jaromír Tesař a Libor Šváb chtějí na Svitavsku vytvořit moderní, stabilní a silnou zemědělskou skupinu. Jejím hlavním nosným pilířem je Agronea Polička společně s Agro družstvem Sebranice, na konci loňského roku pak odkoupili i malou společnost ZOS Jedlová. Její hospodaření místně sousedí s katastrálním územím, na kterém působí Agronea Polička, a jde tak o přirozené rozšíření. Hledají i další vhodné investiční příležitosti, které povedou k dalšímu růstu.