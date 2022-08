Airsoft - co je to za sport? Seznamte se s nejdůležitějšími pravidly

Komerční sdělení

Airsoft si získává stále více příznivců a to díky tomu, že téměř každý si najde to své. Je to sport, který nás nejen fyzicky zaktivizuje, ale také nám dává šanci poznat nové lidi, vyžaduje od nás taktické myšlení a díky němu získáváme znalosti o vojenství a často je také skvělou aktivitou pro nadšence do historie.

Foto: gunfire.com/cs