O IT-ácích (ajťácích) se říká, že to jsou lidé zahledění do sebe a svého světa, který je na míle odtržen z reality běžného života. Žijí si svůj život, a o okolí, a starosti běžného života se nezajímají.

Foto: DC4 CZ, a.s.

V IT společnosti DC4 CZ a.s., máme na svět a fungování celé společnosti jiný náhled. Nejsme lhostejni vůči okolí ani lidem kolem nás. Chceme být lidem prospěšní a náš úspěch v pokoře dokážeme přetavit v pomoc tam, kde je to důležité. Tímto se řídíme, to cítíme, tak žijeme.

Toto je jeden z důvodů, proč jsme chtěli pomoct lidem kteří neměli tolik štěstí být zdraví a každá minuta prodlení léčby může zachránit život. Život je to nejcennější, co máme.

Rozhodli jsme se mimo jiné i podpořit onkologické odděleni v Kroměříži nákupem 2ks infuzních pump typ A717V, určené pro dávkování chemoterapie. Pořízení těchto pump výrazně zkracuje dobu čekání a dostupnosti léčby.

Nesmírně si vážíme celého onkologického oddělení v Kroměříži pod vedením MUDr. Kristýny Divišové, včetně celého jejího týmu, zejména staniční sestry pí. Martiny Simonové. Jejich tým denně pilně pracuje pro lidi s onkologickou diagnózou a snaží se je úspěšně vyléčit. Jsou pro nás vzorem pracovitosti a oddanosti.

Přejeme všem pacientům, aby jejich léčba byla úspěšná, myslíme na všechny a držíme jim palce!“, uvedl Ing. Milan Krištof, předseda představenstva DC4 CZ, a.s.

MUDr. Kristýna Divišová, vedoucí lékařka kroměřížské onkologie dodává: „Onkologie je smutný obor? Omyl! Je to jeden z nejvíce progresivních a úspěšných oborů. Onkologických pacientů stále přibývá, ale my mnohé vyléčíme a dalším výrazně prodloužíme život. Jen je nutné začít léčit včas. A právě díky rychlému řešení firmy DC4 CZ, darováním infuzních pump, jsme schopni aplikovat moderní onkologickou léčbu dalším pacientům. S firmou DC4 CZ jim dáváme obrovskou šanci žít a přežít! Děkujeme.“

Zdroj: DC4 CZ, a.s.

