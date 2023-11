Dvanáct žáků 2. ročníku oboru Kuchař/číšník, kteří studují na plzeňské Akademii hotelnictví a cestovního ruchu, čeká odborná praxe v bratislavských hotelích a restauracích. První partnerská dohoda o spolupráci v rámci projektu Erasmus+ mezi Akademií hotelnictví a cestovního ruchu v Plzni a Súkromou odbornou školou Gastroškola Bratislava byla stvrzená 25. října 2023. Příjemná, a především konstruktivní diskuze dospěla k předběžné dohodě o tom, co budou praxe plzeňských studentů na Slovensku obsahovat.

Žáci školy Akademie hotelnictví a cestovního ruchu | Foto: archiv autora

V dubnu 2024 stráví žáci oboru Kuchař/číšník v Bratislavě celé dva týdny odbornou praxí přímo na pracovištích v partnerských podnicích Gastroškoly. Zaměří se především na získání dovedností v přípravách pokrmů, využívání moderních technologií a obsluze hostů. Neformální Dohoda o spolupráci na programu Evropské unie Erasmus+ oficiálně zahájila realizaci projektu „Inovace pro kuchaře – praktické vzdělávání“.

Soutěž ve vaření guláše

Ani o víkendu nebudou žáci zahálet. Kromě procházky a seznámení s Bratislavou je čeká česko-slovenská soutěž ve vaření guláše. Soutěžní týmy obou škol se poměří ve svých kuchařských dovednostech, které bude posuzovat porota složená ze zástupců jak české, tak slovenské školy.

Učitelé společně pro inovace do výuky

V rámci přípravné návštěvy se řešil také obsah job-shadowing (stínování) lektorů Akademie. Tři učitele odborných předmětů čeká pětidenní pobyt s možností sledovat svého zahraničního kolegu přímo při práci, sdílet poznatky a vzájemně konzultovat přístupy k výuce. Zástupci obou škol se shodli na urgentní potřebě inovace učebnic a učebních pomůcek tak, aby žáky více motivovaly k učení. Knih, kuchařek a odborných textů je dostatek, faktem také zůstává, že jíška bude jíškou a talíř talířem, ať je na polévku nebo na dezert, ale způsoby, jakými jsou základní principy gastronomie žákům vysvětlovány, jsou zastaralé a pro žáky nepřitažlivé. Stínování tedy nebude o tom „Vy to děláte špatně, my to umíme lépe“ a naopak, ale o podstatě: „Učíme se učit“.

„Z dosavadního průběhu komunikace je jasné, že si Akademie nemohla najít lepšího partnera než právě Gastroškolu v Bratislavě, a to nejen pro samotný projekt Erasmus+. Vedení a všichni doposud zapojení učitelé z Gastroškoly ukazují, že máme jednu společnou prioritu, a tou jsou naši žáci a jejich příprava a vzdělání do reálného života,“ dodává s nadšením Mgr. Jana Linhartová, ředitelka Akademie hotelnictví a cestovního ruchu v Plzni.

Další informace naleznete na Akademie hotelnictví a cestovního ruchu Plzeň, s.r.o. (hotelova-skola-plzen.cz)

Zdroj: archiv autora