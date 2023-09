Po úspěšných prezentačních akcích v Praze se ostravský prodejce Toyota AUTOBOND GROUP rozhodl přivézt od 14. do 16. září ty nejlepší speciálně upravené vozy do Ostravy-Hrabové. A připravil si bohatý doprovodný program.

Kempingová přestavba Toyota FullVans | Foto: AUTOBOND GROUP a.s.

Od 14. do 16. září se na ostravské pobočce AUTOBOND GROUP můžete těšit na prezentací speciálně upravených vozů Toyota pro volnočasové i profesní využití. Uvidíte a vyzkoušíte širokou paletu vestaveb.

V prostorách nově zrekonstruovaného moderního showroomu Toyota a na velkorysém parkovišti okolo budovy v Ostravě-Hrabové budete moci obdivovat důmyslné campingové a propracované řemeslné vestavby, zabudované regálové systémy i chytré přestavby pro invalidy.

Toyota kempingové vestavbyZdroj: AUTOBOND GROUP a.s.

Nebudou chybět specializované nástavce pro údržbu komunikací. Sypače i radlice, díky kterým se z běžného pickupu Toyota stane neocenitelný a univerzální pomocník.

Ke všem speciálním vestavbám budou k dispozici jejich dodavatelé, kteří návštěvníkům vše o vestavbách i vozech podrobně vysvětlí, předvedou do detailu a umožní vybavení i zařízení důkladně vyzkoušet.

Akce vypukne ve čtvrtek od 10:00 a potrvá do 16:00, v pátek budou brány areálu otevřeny od 9:00 až do 18:00 a v sobotu od 9:00 do 14:00. Po všechny tři dny bude mít otevřeno foodtruck s občerstvením v americkém stylu, který bude servírovat třeba šťavnaté burgery nebo populární trhané maso.

Ve čtvrtek dorazí hráčky i hráči fotbalového klubu Baník Ostrava. Těšit se můžete na autogramiádu a bude čas i na společné fotografie.

Páteční dopoledne bude věnováno především školákům a studentům. Pro organizované třídní kolektivy připraví organizátoři rádi program na míru. Stačí je kontaktovat na e-mailu: marketing@autobond.cz

ToyotaZdroj: AUTOBOND GROUP a.s.

Sobotní doprovodný program bude věnován dětem, které si užijí show s MIMONI, balonkování a třpytivé tetování.

Dospělí mohou už nyní soutěžit o zapůjčení auta s plným campingovým vybavením na týden zdarma. Stačí na webu www.autobond.cz vyplnit formulář, potvrdit účast a pak napsat tip na to, kolik špekáčků se rozdá návštěvníkům během třídenní akce. Pak už jen musíte na akci dorazit, registrovat se u hostesky a jste v soutěži!

Na auto si výherce bude muset počkat, ale špekáček dostanou zdarma všichni registrovaní hosté, kteří si jej vyplněním formuláře rezervovali.

Program bude nabitý a ti, kteří se nemohou dočkat, jsou v showroomu Toyota AUTOBOND vítáni už teď. Třeba hned o víkendu 9. a 10. září, kdy Toyota slaví 30 let na českém trhu a nabízí slevy až 30 % a další skvělé bonusy jako financování s nulovým úrokem nebo sady zimních kol zdarma.

Zdroj: AUTOBOND GROUP a.s.