Společnost CPI Byty je se svými 12 tisíci byty v 15 městech druhým největším soukromým poskytovatelem nájemního bydlení v České republice. V nabídce má jak atraktivní byty, tak komerční prostory k podnikání. Nejen na to, jaké to je být domovníkem pro 30 000 lidí a co společnost plánuje v blízké budoucnosti jsme se zeptali Petra Máchy, ředitele společnosti.

Petr Mácha, ředitel společnosti | Foto: CPI BYTY, a.s.

Kolik nájemců už bydlí v bytech CPI Byty?

Je jich už 30 tisíc. Kdybychom všechny ty lidi spojili dohromady, je to jedno středně velké okresní město. A to už je nějaká síla. A bude nás přibývat, protože ceny bytů v osobním vlastnictví rostou do tak astronomických výšin, že se Češi zase stále častěji vracejí k bydlení v nájemních bytech.

Co obnáší spravovat byty tolika lidem?

Pro nás jako „domovníka“ je to především odpovědnost. Odpovědnost zajistit jim klid na duši, že cena energií do jejich rozpočtů vzhledem k jejich zastropování nezasáhne tak, jak by se možná báli. Odpovědnost starat se o to, aby se jim v jejich domovech žilo dobře, aby v něm měli veškerý komfort a v neposledním ohledu – aby jejich domov splňoval všechny parametry domova, který bude ekonomicky výhodný, a pro který my budeme aktivně hledat řešení, která nabídnou úsporu.

Zdroj: CPI BYTY, a.s.

Co to znamená v praxi?

Do domů, které spravujeme, pravidelně investujeme. Nestavíme se k nim jako k budovám, které stojí a stát budou. Usilujeme o jejich pravidelné zkvalitňování, a naším současným hlavním cílem je do roku 2030 zateplit všechny panelové domy, čímž se nám podaří ušetřit až 40 % spotřeby energie. Možná si říkáte, proč to nejde rychleji, ale asi tušíte. Jde o 30 tisíc lidí. Tedy jedno středně velké okresní město. A zateplit všechny domy v takhle velkém městě nejde ze dne na den.

To ale není všechno…

Není. Zateplení je jen jednou z mnoha věcí. Jsme si velmi dobře vědomi, že to, co dělá domov domovem je (kromě lidí, kteří ten domov tvoří) to, jak vypadá. Protože první dojem je důležitý. A tak kontinuálně pracujeme na revitalizaci společných a sklepních prostor, stejně jako na modernizaci výtahů. Prostě aby když někdo do našeho domu přijde, aby si řekl: Tady bych chtěl bydlet, tady bych chtěl mít domov!

Zdroj: CPI BYTY, a.s.

Jak zvládáte řešit všechny požadavky a přání nájemníků?

Moc dobře víme, jak je dnešní doba hektická a že na to, aby lidé chodili za „domovníkem“ osobně, nikomu nezbývá moc času, spustili jsme online klientskou zónu. Díky ní vyřeší nájemníci z pohodlí domova (nebo kavárny, práce, každý můžete doplnit podle svého) všechny záležitosti, kvůli kterým dříve museli osobně na pobočku. Najdou zde péči o nájemníka včetně právních a vyúčtovacích služeb; vlastní technickou správu bytů a domů a poradenství v oblasti sociální a finanční, ale také všechny potřebné informace, praktické rady a kontakty pro snadnou komunikaci, které by se jim v průběhu bydlení u nás mohly hodit. Navíc nám nájemníci v Klientské zóně mohou dávat zpětnou vazbu, jak jsou s bydlením v našich nájemních bytech a se všemi prováděnými úpravami spokojeni. Je to pro nás důležité, abychom se mohli stále zlepšovat.