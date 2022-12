Se stoupajícími cenami a poplatky napříč všemi oblastmi si lidé zvykli každoročně platit více také za povinné ručení a havarijní pojištění. Často si ale neuvědomují, že právě na těchto službách mohou naopak ušetřit. Řešením je aktualizace smluv, na kterou mnoho lidí zapomíná. Pět let staré auto už totiž nemá stejnou hodnotu jako v prvním roce provozu. A pojišťovny navíc stále přicházejí s novými službami a balíčky, které se majitelům aut mohou vyplatit. Zorientovat se v těchto službách a zůstat v obraze pomohou zákazníkům srovnávače, jako je Srovnejto.cz.

Foto: Shutterstock

O téměř 14 % oproti loňsku podražilo havarijní pojištění a za povinné ručení si lidé připlatí navíc zhruba 5 %. Podle Martina Daneše, ředitele divize Srovnejto.cz, umí srovnávače reagovat i na aktuální cenovou situaci, a hlavně upraví nabídku a smlouvu přesně na míru majiteli vozu. A rovněž lidem ušetří čas, který by strávili u každoročního procházení a srovnávání nabídek sami. „Představte si, že byste měli při každém výročí smlouvy obvolávat svou pojišťovnu, jestli vám nemůže nabídnout něco lepšího ze svých balíčků, nebo zkusili zjišťovat nabídky jiných pojišťoven. Museli byste každou z nich kontaktovat, obejít nebo si zapsat všechny nabídky z jejich webových stránek a sami si je porovnat. V tom je výhoda srovnávače – máte vše na jednom místě, porovnáte si nabídky a rovnou si můžete novou smlouvu i sjednat. Žádná návštěva pobočky a podobně,“ popisuje Daneš.

Právě teď přichází doba, kdy se vyplatí maximálně ušetřit i na provozu a pojištění vozu. „Srovnávač vám dokáže porovnat i nastavení výše vaší pojistky. Naštěstí lidé ustupují od základního pojistného, které nemá tak dobré krytí, a volí raději příplatek v řádech stokorun ročně, aby měli jistotu, že se zaplatí i při dnešních cenách nejen celá jejich škoda, ale například i léčebné výdaje. A díky porovnání nabídek mohou u nové smlouvy ušetřit ročně i několik tisíc korun a získat služby navíc, třeba balíčky povinného i havarijního pojištění,“ dodává Daneš ze Srovnejto.cz.

A takových klientů podle něj opravdu přibývá. Minimální a zákonem stanovený limit pojistné ochrany ve výši 35 milionů korun na každého zraněného a 35 milionů na hmotné škody už bere opravdu minimum řidičů. „Chtějí vyšší krytí, uvědomují si ochranu a to, že by u základního ušetřili pár stokorun, ale v případě nehody mohou doplatit klidně i miliony, protože jim základní ochrana nebude při dnešních cenách stačit,“ popisuje velmi dobrý trend v pojištění aut analytik Srovnejto.cz Tomáš Růžička. Řidiči už dnes berou také jako samozřejmost připojištění skel nebo asistenční služby. Dávno už navíc není pravda, že by srovnávače nabízely omezené množství pojišťoven. Třeba právě na webu Srovnejto.cz najdete dnes nabídky více než čtyřiceti poskytovatelů.

Zdroj: Shutterstock

Mladí připlatí pořádně

„Lze říct, že zásadní růst nákladů na náhradní díly, práce a energie trh do předpisů pojistného ještě zcela nepromítl. Většina pojišťoven za uplynulé roky změnila svůj přístup k řidičům a odměňuje ty bezproblémové. Právě těch se zdražení týká většinou nejméně,“ hodnotí Tomáš Růžička. „Pokud je tedy někdo řidič už s nějakým tím najezděným rokem, který za sebou nemá žádnou nehodu, pravděpodobně si za pojistné připlatí jen menší částku. Jestliže má ale nový řidičský průkaz a zatouží po nadupaném novém sportovním voze, větší ceny pocítí velmi znatelně,“ dodává.

Pojišťovny se snaží co nejpřesněji určit, která skupina představuje vyšší riziko havárie a jaká si naopak nezaslouží téměř žádné zdražování. V hledání možností, jak co nejvíce konkretizovat výši částky, dál postupují. „Nyní se snaží získat odpověď na to, zda jsou rizikovější řidiči z krajského města na severu Čech, nebo z malé obce na Moravě. Jestli představuje větší riziko zkušený řidič v produktivním věku, který denně jezdí stejnou trasu, nebo důchodce s horšími reflexy, ale s malým nájezdem,“ vysvětluje Daneš.

Zdražení je způsobeno nejen zvýšenými cenami náhradních dílů, služeb autoservisů i živnostníků, na síle nabírá i počet autonehod. Podle statistik Policie ČR se už v počtu karambolů na silnicích opět blížíme době před pandemií. Řada domácností navíc právě kvůli situacím s covidovými restrikcemi přikoupila do rodiny nové auto, protože chtěli omezit jízdu MHD, což nyní znamená více vozů na silnicích.