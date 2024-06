Prezentace výsledků projektu v rámci programu OPPIK

Foto: Tušl Technologies, s.r.o.

V letech 2020 - 2022 společnost Tušl Technologies, s.r.o. realizovala projekt Akumulace energie v rámci programu Nízkouhlíkové technologie, který spadá pod Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (2013 - 2020).

Implementace inovativní technologie akumulace energie do společnosti Tušl Technologies, s.r.o. proběhla skrze pořízení 1 ks bateriového úložiště napojeného na OZE.

Využívání bateriového úložiště ve společnosti Tušl Technologies, s.r.o. je hodnoceno pozitivně:

“Bateriové uložiště, které používá baterie od značky Solax (konkrétně 4x Solax T58) se nám velmi osvědčilo a to z mnoha důvodů. Rád bych vyzdvihl, že se nám velmi výrazně snížila závislost na odběru elektřiny ze sítě. Téměř veškerou spotřebu přes noc pokrývá právě bateriové uložiště.

Společnost Tušl Technologies, s.r.o. do svého majetku pořídila bateriové úložiště napojené na obnovitelný zdroj energie.Zdroj: Tušl Technologies, s.r.o.

Zároveň systém ve spojení s fotovoltaikou výborně řeší nedostatky energie ze slunce. V období špatného počasí se tedy spotřebovává energie uložená do bateriového uložiště z předešlého období, kdy svítilo silnější slunce. Lze tak překlenout období i několika dnů špatného počasí bez nutnosti odběru elektřiny ze sítě. Což je při dnešních cenách za dodávku a distribuci energie velmi zásadní a přináší to velké úspory a snížení odběru elektrické energie ze sítě.

Dále se nám velmi osvědčilo užití bateriového uložiště napojeného na FVE a nabíjení firemního elektrického vozu z tohoto našeho ekosystému. Přes den zvládá náš systém plnou rychlostí dobíjet vůz a to i v horším počasí. Pokud energie ze slunce není zrovna dostatečná, systém zbytek energie vezme z bateriového uložiště a vůz je dobíjen maximální rychlostí, i když je venku zrovna zamračeno. Jsme tedy připraveni v nejkratším možném čase znovu vyrazit na pracovní cestu, aniž bychom museli zpomalit rychlost nabíjení či odebírat chybějící energii ze sítě a to i když je zrovna venku špatné počasí.

Celý systém se nám tedy velmi osvědčil a je naprosto jednoznačné, že toto řešení firmě ušetří mnoho peněz. Firma je konkurenceschopnější díky nižším nákladům na provoz a navíc získala cenné letité zkušenosti s těmito technologiemi. Je jednoznačné, že v blízké budoucnosti firmy systém rozšíříme a bateriové uložiště zvětšíme. Společně s více nabíječkami a větším množstvím fotovoltaických panelů budeme používat pro provoz firmy stále více elektrických aut. Tím se úspory firmy výrazně projeví i na pohonných hmotách.

Všeobecně toto řešení, kdy si rodina či firma postupně tvoří svůj vlastní ekosystém z bateriového uložiště, fotovoltaiky a nabíjecích stanic, můžeme všem doporučit. Je totiž vhodný pro naprostou většinu populace, která má k dispozici svou nemovitost, pokud není celá zastíněná například od sousedního domu. Ale v poslední době se i tyto situace vzhledem k vysokým cenám za energie aktivně řeší např. instalací panelů na fasády domů, či na zahrady např. v podobě fotovoltaických plotů. My sami jsme během několika let provedli stovky podobných instalací a to často v kombinaci s tepelným čerpadlem pro vytápění nemovitosti a ohřev teplé vody a v současné době řešíme pro zákazníky i mnoho dalších navazujích aktivit jako je například prodej vyrobené elektřiny na burze za nejvyšší možné ceny a to pomocí inteligentního řízení prodeje a ukládání vyrobené elektřiny. Systém inteligentně samostatně rozpozná a řídí, kdy je nejvýhodnější elektřinu prodat na burze za nejvyšší cenu, kdy jí naopak uložit (např. do bateriového uložiště, zásobníku na teplou vodu) či spotřebovat (např. vytápět dům či bazén pomocí tepleného čerpadla, nabít elektroauto či aktivovat klimatizaci atd.). Jindy naopak systém může elektřinu ze sítě záměrně nakupovat. Když se totiž cena na burze dostane do záporných čísel, můžete za odběr elektřiny ze sítě naopak dostat zaplaceno. Hospodaření s energiemi je tedy dobré řešit komplexně, aby Vám fungovalo co nejefektivněji a generovalo velké úspory případně u větších systémů i zisky.“

Společnost Tušl Technologies, s.r.o. získala celkovou dotaci ve výši 399 459,20,- Kč.

Název programu, ze kterého byl projekt podpořen - Operační program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, program podpory Nízkouhlíkové technologie, Výzva V. programu podpory Nízkouhlíkové technologie - Akumulace energie.

Název projektu v rámci programu - Akumulace energie - Tušl Technologies, s.r.o.

Jméno žadatele - Tušl Technologies, s.r.o.

Termín realizace - 19. 3. 2020 - 24. 6. 2022

Způsobilé výdaje - Pořízení 1 ks bateriového úložiště - celkem 499 324,00,- Kč. Způsobilé výdaje odpovídají investičním výdajům bez DPH.

Popis projektu - Předmětem realizace projektu žadatele Tušl Technologies, s.r.o. bylo pořízení sofistikovaného systému Akumulace energie - stacionárního bateriového úložiště na bázi lithia. Projekt je realizován v Jihomoravském kraji. V rámci projektu je zaváděna technologie na úrovni připravenosti TRL 9.