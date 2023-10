Benešovská společnost BAEST Machines & Structures, a.s. se za více než tři desetiletí své existence stala významným hráčem v evropském strojírenském průmyslu. S bohatými zkušenostmi, které se během této doby nashromáždily, se stala synonymem pro inovaci, kvalitu a spolehlivost.

Foto: BAEST Machines & Structures, a.s.

Jedním z klíčových úspěchů BAEST Machines & Structures, a.s. je neustálá snaha inovovat a vyvíjet nové technologie a produkty. Svět strojírenství je stále v pohybu, čelí mnoha novým výzvám, a proto je nezbytné držet krok s nejnovějšími trendy a požadavky trhu. Díky těmto inovačním snahám může BAEST nabídnout zákazníkům moderní a konkurenceschopné řešení pro jejich potřeby v oblasti skladování všech typů sypkých materiálů, kapalin, hořlavin či dalších látek, jak při běžné teplotě tak i vyšších teplotách, v beztlakých jakož i tlakových nádržích a nádobách.

Jedním z hlavních důvodů, proč si zákazníci volí BAEST, je důraz kladený společností na kvalitu a spolehlivost svých výrobků a služeb. BAEST Machines & Structures, a.s. je certifikována podle mezinárodních standardů ISO 9001:2016, ISO 14001:2016 a 45001:2018. Společnost dbá na to, aby každý výrobek, který opustí její výrobní haly, splňoval nejvyšší standardy. To zahrnuje pečlivou kontrolou jakosti a dodržováním nejpřísnějších technických, bezpečnostních a environmentálních předpisů.

Zdroj: BAEST Machines & Structures, a.s.

Jedním z oborů, ve kterém uplatňuje své výrobky je také energetika. Energetický sektor prochází dynamickou transformací směrem k obnovitelným zdrojům energie, jako jsou solární panely a větrné turbíny, budování nových hydroenergetických zdrojů a včetně směřování k využití vodíkových zdrojů. V oblasti vodíkových technologií se aktivně podílíme a připravujeme na dodávky vodíkových zásobníků pro uskladnění zejména vyrobeného zeleného vodíku z obnovitelných zdrojů. Jednou z hlavních výzev tohoto procesu je uchování a efektivní využití vyrobené energie.

Firma BAEST Machines & Structures, a.s. investuje do výzkumu a vývoje, aby vytvářela inovativní řešení pro akumulaci energie. Akumulační nádrže nejen uchovávají energii, ale také ji umožňují následně distribuovat s minimálními ztrátami v době potřeby.

Zdroj: BAEST Machines & Structures, a.s.

Výstavba mnohdy větších úložišť tepelné energie složené z několika akumulačních nádrží je dobrouinvesticí do budoucnosti, která v dlouhodobém horizontu snižuje náklady na energie. Jsou jedním z prvků možného přechodu k udržitelnější a spolehlivější energii.

Společnost BAEST Machines & Structures, a.s. vyrábí akumulační nádrže o objemu 2 m3 do 300 m3 a průměru od 1,6 m – 5 m.

Zajistíme Vám kompletní dodávku včetně projekční a poradenské činnosti, statistického výpočtu, konstrukční a výrobní dokumentace, výrobních a těsnících zkoušek, dopravy a montáže na místo určení.

Více informací o naší výrobě naleznete na našem webu www.baest.cz

Obraťte se na info@baest.cz, popřípadě na telefonní číslo + 420 317 753 111.

Neváhejte nás kontaktovat, jsme tu pro Vás.

Zdroj: BAEST Machines & Structures, a.s.