Foto: Marieli, a.s.

Samotné peří zpravidla není alergenem. To, co by vám mohlo vadit, je prach, bakterie nebo roztoči, kteří se v něm mohou zabydlet, ale to samé platí i u syntetických přikrývek. Pokud tedy budete věnovat péřovým peřinám a polštářům základní péči –⁠ pravidelně je větrat a alespoň dvakrát do roka prát, snížíte tím výskyt nezvaných hostů v posteli na minimum.

Potravou roztočů totiž není peří, ale především kreatin v odloupaných šupinkách kůže. “Přítomnost roztočů například v lůžkovinách Marieli navíc není možná ani technicky. Použitá sypkovina (stoprocentní bavlna/bavlna s kašmírem) je tak hustě protkaná, že nemají šanci skrz ní proniknout dovnitř. Nehrozí tak únik prachového peří ven, ale ani invaze roztočů dovnitř,” říká Terezie Täubelová, která nemohla dlouho na českém trhu sehnat kvalitní povlečení a lůžkoviny, a tak se rozhodla, že to změní.

Založením značky Marieli navíc navázala na obchod s ložním prádlem své prababičky Marie Líkařové, proto tedy název MARIELI. “Zase jsou dvacátá léta. Jen o sto let později a my chceme vrátit do českých ložnic povlečení a lůžkoviny, které budou nejen kvalitně a eticky zpracované, ale především na celý život,” doplňuje s tím, že všechny péřové výplně MARIELI jsou vyrobeny z těch nejlepších materiálů a v české dílně. Vyznačují se nejen dlouhou životností, ale i velkou odolností:

● Můžete je prát na 40 °C a sušit v sušičce na mírný program

● Jsou lehčí a komfortnější

Když necháte ráno neustláno, svět to unese…

To je Tereziino motto. Pravidelně větrané a udržované výplně z husího peří jsou základ. Ráno je tedy důležité nezastýlat postel ihned po vyspání, lůžkoviny mohou být navlhlé a došlo by tedy k narušení jejich vlastností: odvádí tělesnou vlhkost a zároveň regulují tělesnou teplotu i v chladném prostředí. Základní péče spočívá tedy v tom, že je každý den vyvětráte, nebudete je vystavovat slunci a mrazu či nějaké jiné mechanické zátěži.

Pořízení lůžkovin z prachového husího peří je sice nákladnější, ale jedná se o jednorázovou investici do vašeho spánku a to na celý život. “Na dnešní svět je zkrátka nejlepší dobře se vyspat,” myslí si Terezie.

Zdroj: Marieli, a. s.

www.marieli.cz