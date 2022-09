ON-LINE: Na otázky čtenářů bude odpovídat Aleš Tolar, kandidát hnutí Starostové a nezávislí na primátora Plzně

Proč považuje za nutné, aby město Plzeň začalo stavět daleko více městských bytů než dosud a je reálný jeho cíl postavit brzy až 1000 nových městských bytů? Jak to myslí se záchranou kulturního domu Peklo, nakolik je reálný slib znovu oživit Městské lázně a proč by se podle něj město nemělo nyní pouštět do zasypávání Rondelu? Na tyto ale i jakékoliv jiné otázky se můžete ptát Aleše Tolara, kandidáta hnutí STAN na primátora Plzně. Odpovídat bude ve čtvrtek 15. září od 10.00 hodin na webových stránkách Plzeňského deníku.

Aleš Tolar (46 let) je bývalý novinář a poslední čtyři roky starosta devátého městského obvodu Malesice. Letos se stal lídrem hnutí STAN pro komunální volby, a tedy kandidátem na plzeňského primátora.

„Plzeňské politické poměry jsou bohužel už řadu let neměnné. Leccos negativního o tom, jak fungují, jsem mapoval už za doby svého novinářského působení a v posledních letech jsem se o mnohém utvrdil i jako starosta. Desítky let stejné strany a stejní lidé provázaní s podnikatelským a kmotrovským zákulisí. Nemíním se s tím smířit. Průvan v tomto prohnilém prostředí mohou udělat jen noví lidé. Proto jsem se rozhodl v letošních komunálních volbách usilovat za hnutí STAN o zvolení kromě̌ Malesic i na plzeňskou radnici,“ zdůvodňuje Aleš Tolar.

Hlavními tématy pro STAN bude určitě bezpečnost a čistota Plzně.

„Počet lidí bez doma ve městě a to, čeho se často dopouštějí v centru, je důkazem, že město v tomto směru nepostupuje správně. Policie musí být na nejfrekventovanějších místech důraznější a zamezit tomu, aby tito lidé svým počínáním obtěžovali ostatní. Vstřícnost a pomoc ano, ale cíleně ve spolupráci s neziskovými organizacemi a pouze lidem, kteří o ni jeví zájem a projevují snahu svou situaci řešit. S pocitem bezpečí přímo souvisí i otázka čistoty veřejného prostranství, která se musí zlepšit,“ říká Aleš Tolar.

Podstatná je pro STAN i budoucnost okolí plzeňských řek. „Myslíme si, že Plzeň ani zdaleka nevyužívá potenciál, který jí pět plzeňských řek dává jako prostor pro rekreaci a trávení volného času,“ říká Aleš Tolar.

Dodal, že kandidátku STAN v letošních volbách podpoří také Zelení, se kterými se STAN programově shoduje především v otázkách kvality životního prostředí ve městě, dostupného bydlení, nebo dobudování nevyhovující infrastruktury pro cyklisty.

