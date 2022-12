Srdečně Vás zveme na výstavu fotografií, kterou za štědré podpory Fondu sportu a volného času v rámci projektu „Dostat se do obrazu“ realizuje naše nezisková organizace ALKA.

Foto: ALKA, o.p.s.

Výstavu můžete zhlédnout v období od 1. listopadu do 31. prosince letošního roku v knihovně Jana Drdy v Příbrami.

Těšit se můžete na barevné fotografie na téma „Každý může sportovat“, které nafotili klienti Alky. Snímky přibližují sportovní stránku života lidí s mentálním, tělesným a kombinovaným postižením a ukazují, jak lidé s handicapem umí aktivně strávit svůj volný čas.

Zdroj: ALKA, o.p.s.

Organizace ALKA, o.p.s. je příbramská nezisková organizace, která již od roku 2005 pomáhá lidem

s různě závažným kombinovaným postižením od dětí po dospělé. ALKA v průběhu letošního roku 2022 navázala na projekt z loňského roku a s finanční podporou Fondu sportu a volného času Středočeského kraje zopakovala projekt „Dostat se do obrazu“. V rámci tohoto projektu se lidé s handicapem, klienti ALKY, od počátku roku účastnili fotografického kroužku, v rámci kterého se pravidelně setkávali se skupinou dobrovolníků z oblasti IT, grafiky a humanitního zaměření a prohlubovali své vědomosti a zkušenosti práce s IT technikou, pořizování fotodokumentace, zpracování fotomateriálu a grafiky.

„Naši klienti si všechny aktivity v rámci kroužku opravdu užívali. Naučili se spoustu nových dovedností, prohloubili vědomosti z minulého roku a na každé setkání se těšili. Snad jejich fotografie ukážou veřejnosti, že lidé s handicapem si umí svůj volný čas užívat. “, říká Mgr. Lenka Mottlová, ředitelka Alky.

„Nejkrásnějším a nejzábavnějším bodem celého projektu byl den, který klienti spolu s našimi pracovníky strávili samotným pořizováním fotografií sebe navzájem. Pořízené fotografie, které můžete vidět na výstavě, samy o sobě dokumentují, jak moc si naši klienti tento den užili,“ doplňuje Soňa Hájková, vedoucí sociálních služeb v Alce.

Poznejte blíže život lidí s handicapem, nahlédněte do jejich světa. Uvidíte, jak i s malou podporou zvládnou velké věci.